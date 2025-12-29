انقاذ مواطنين علقوا وسط الثلوج في جرود الضنية

أنقذ عناصر في الدفاع المدني وجهاز الطوارىء والاغاثة في وقت متأخر من ليل أمس، مواطنين علقوا وسط الثلوج في أعالي جرود الضنية، بينما كانوا في نزهة بواسطة سيارة رباعية الدفع، من غير ان يصابوا بأذى.



ودفعت رداءة الطقس وتساقط الثلوج بالجهات المعنية في المنطقة الى توجيه ارشادات للاهالي عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، دعتهم فيها الى عدم التوجه للمناطق الجبلية المرتفعة حرصا على سلامتهم.