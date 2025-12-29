الأخبار
الصليب الأحمر يعلن جهوزية كاملة ليلة رأس السنة ويصدر إرشادات للسلامة العامة
أخبار لبنان
2025-12-29 | 03:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الصليب الأحمر يعلن جهوزية كاملة ليلة رأس السنة ويصدر إرشادات للسلامة العامة
أعلن الصليب الأحمر اللبناني أنه وضع فرق الإسعاف والطوارئ في حالة من الجهوزية والاستنفار العام في كل المراكز وغرف العمليات المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية لمواكبة ليلة رأس السنة، وهي مدعمة بـحوالى 190 سيارة إسعاف وما يقارب 800 مسعف ومسعفة".
وأشار الى أنه تم تخصيص عدد من السيارات ذات الدفع الرباعي "للمناطق الجبلية، لتكون على جهوزية أيضاً في حال تعرض هذه المناطق لأية عواصف ثلجية، وجميعهم على استعداد كامل لتلبية النداءات الطارئة على رقم الطوارئ المجاني 140".
أما فيما يتعلق بخدمة نقل الدم فإن مركزي سبيرز (بيروت) وطرابلس (الشمال) سيكونان على جهوزية (24 /24) في ليلة رأس السنة لتلبية الطلب على وحدات الدم من جميع الفئات حسب توفرها إضافة إلى استقبال المتبرعين بالدم، ولمزيد من المعلومات حول توفر وحدات الدم وللمساعدة في هذا الخصوص يمكن الاتصال على الخط الساخن 1760.
ولفت "عناية المواطنين الى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة"، متمنيا "للجميع أعياداً ملؤها السعادة والخير والأمان والسلام".
إرشادات وتوجيهات
خلال فترة الإحتفال بليلة رأس السنة، يزداد خطر الاصابة بالنوبات القلبية، كما وتكثر حوادث السير نتيجة لعوامل كثيرة منها السرعة الزائدة خلال قيادة السيارة والافراط في شرب الكحول، لذا يقدم الصليب الأحمر اللبناني إرشادات وتوجيهات من أجل الوقاية والتوعية والسلامة العامة وفق ما يلي:
أولاً: تفاديا لخطر الإصابة بنوبات قلبية
ينصح بما يلي:
- تجنّب المجهود الجسدي الشديد والإرهاق والضغط النفسي.
- شرب الماء واخذ فترات استراحة في السهرات.
- عدم الإفراط في شرب الكحول.
- المحافظة على درجة حرارة دافئة للجسم من خلال ارتداء الملابس الخاصة بفصل الشتاء أو التي تقي البرد.
عند الشعور بألم أو انزعاج في الصدر يجب اتخاذ الخطوات التالية:
- الجلوس والراحة،
- طلب سيارة إسعاف على خط الطوارئ المجاني 140
- ولحين وصول المسعفين يستحسن الاستعانة بطبيب معالج اذا وجد.
ثانياً: تفاديا لخطر حوادث السير
ينصح بما يلي :
- يجب على من يتولى القيادة عدم شرب الكحول.
- عدم القيادة بسرعة مفرطة ومتهورة.
- عدم القيادة في حال التعب الشديد او النعاس.
- عدم استعمال الخليوي عند القيادة.
- وضع حزام الأمان في كل الأوقات، لجميع الأشخاص داخل السيارة.
- التأكد من صلاحية وجهوزية السيارة ووضعها الميكانيكي.
- احترام قانون السير: الاشارات، تقاطع الطرق، وجهة السير، ....
- احترام تعليمات القوى الامنية في كافة الاوقات.
- وجود مطفأة حريق.
- وجود علبة اسعافات أولية.
ثالثاً: تفاديا للتسمم بأول أوكسيد الكربون
ينصح بما يلي:
- عدم اشعال الخشب او الفحم في الأماكن المغلقة وترك تهوئة مناسبة في الغرفة مع وجوب المحافظة على نظافة المواقد والتأكد من أن جميع أنظمة التدفئة والتسخين في المنزل تحقق شروط السلامة العامة.
- في حال الإحساس بأي من العوارض الآتية: صداع خفيف، دوار، تعب وضعف، غثيان، ضيق نفس، أو فقدان وعي، يجب تهوئة المكان فورا مع أفضلية التوجه إلى الهواء الطلق.
