اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…

أعلنت غرفة التحكم المروري عن انقطاع بعض الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج، وهي:

عيناتا - الارز

كفردبيان - حدث بعلبك

العاقورة - حدث بعلبك

الهرمل - سير الضنية

الهرمل - القبيات

معاصر الشوف - كفريا

تنورين الفوقا - حدث الجبة