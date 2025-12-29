الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون: التوقيع مع مصر مذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي

أخبار لبنان
2025-12-29 | 05:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون: التوقيع مع مصر مذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس عون: التوقيع مع مصر مذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي.

وقال عون "التوقيع مع مصر مذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي تؤمن القدرة على زيادة انتاج الطاقة الكهربائية".

ولفت الوزير بدوي الى ان "مصر ستقدم كل الدعم للبنان من خلال الخبرات والإمكانات في مجالات عدة منها استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه".

أخبار لبنان

التوقيع

مذكرة

التفاهم

لتلبية

حاجات

لبنان

الغاز

الطبيعي

LBCI التالي
الرئيس عون يشيد بجهود الأجهزة الأمنية والجمارك في تعزيز الاستقرار ومكافحة الفساد
باسيل في مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025: لا للتعاطي مع الانتشار كملف موسمي أو "صرّاف آلي"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:41

توقيع مذكرة تفاهم مصرية لبنانية في السرايا برعاية الرئيس سلام لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة

LBCI
أخبار لبنان
09:58

لبنان يوقّع مذكرة تفاهم لشراء الغاز الطبيعيّ من مصر

LBCI
أخبار دولية
2025-11-04

إكسون موبيل توقع مذكرة تفاهم مع مصر لاستكشاف الغاز في البحر المتوسط

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-04

وكالة: الشركة العمانية للغاز الطبيعيّ المسال توقع مذكرة تفاهم مع شركة ناتورجي الإسبانية لتنفيذ عمليات استكشافية ومناقشة اتفاقية طويلة الأجل لشراء وبيع الغاز الطبيعيّ المسال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:11

مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية واصل جلساته الحوارية

LBCI
أخبار لبنان
16:28

سلامة لـ"عشرين 30": لبنان وسوريا ذهبا بالاتجاه الصحيح ولكن الطريق وعر للغاية

LBCI
خبر عاجل
16:14

ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث

LBCI
أخبار لبنان
15:49

سلام عقد اجتماعا تقنيا مع ممثلي شركة "خطيب وعلمي": لضرورة تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم بأسرع وقت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-13

المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي

LBCI
اقتصاد
2025-10-29

بساط اختتم زيارته سلطنة عمان وتأسيس لجنة اقتصادية ثنائية

LBCI
أمن وقضاء
07:16

أمن الدولة يوقف شخصين بجرائم تزوير واحتيال عقاري في المتن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:06

ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

احتجاجات الساحل تفتح ملف السيطرة في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سرّ اللقاءات من أجل لبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:47

أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
04:23

اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…

LBCI
أخبار لبنان
07:12

احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
اقتصاد
09:51

وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

LBCI
أخبار لبنان
09:25

قائد الجيش استقبل السفير الإيراني

LBCI
اقتصاد
10:58

حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً

LBCI
أخبار دولية
11:10

إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More