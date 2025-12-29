الرئيس عون: التوقيع مع مصر مذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي.



وقال عون "التوقيع مع مصر مذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي تؤمن القدرة على زيادة انتاج الطاقة الكهربائية".



ولفت الوزير بدوي الى ان "مصر ستقدم كل الدعم للبنان من خلال الخبرات والإمكانات في مجالات عدة منها استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه".