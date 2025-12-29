بري عرض مع وزير البترول المصري علاقات التعاون بين البلدين​

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى الأوضاع العامة وعلاقات التعاون الثنائي بين لبنان ومصر في مختلف المجالات.

كما تم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية لتلبية لبنان احتياجاته من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري.

واستقبل الرئيس بري المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله على رأس وفد من ضباط قيادة قوى الامن الداخلي في زيارة تهنئة بمناسبة الاعياد المجيدة وحلول العام الجديد.