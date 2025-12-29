لجنة المال: العمل على إعادة خدمات ونسب تغطية الضمان الاجتماعيّ الى الحجم المقبول

ناقشت لجنة المال والموازنة في جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان الخدمات التي يقدمها الضمان والتعرفة المعتمدة ونسب التغطية التي يتحمّلها من من كلفة الاستشفاء بعد انهيار سعر الصرف والمراحل الصعبة التي مر بها.



وأكّد كنعان حصول تفاهم مع وزارة العمل ومع المدير العام للصندوق على متابعة الموضوع من الآن وحتى اقرار الموازنة قبل نهاية كانون الثاني، لإعادة الخدمات والنسب والتعرفة قدر الامكان الى الحجم المقبول.



واشار كنعان إلى طلب وزير الثقافة الموجود خارج لبنان تأجيل مناقشة موازنته الى حين حضوره، فوافقوا على ذلك على أن تُدرج للنقاش، بداية السنة الجديدة.