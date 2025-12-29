اللواء شقير بحث وقائد "اليونيفيل" في الوضع جنوبا واجتمع الى رؤساء المكاتب والدوائر الاقليمية والمراكز الحدودية

اجتمع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مع رؤساء المكاتب والدوائر الاقليمية والمراكز الحدودية البحرية والبرية، وبعد معايدتهم بالسنة الجديدة، أعطى التوجيهات اللازمة للضباط. وتمنى لهم "التوفيق في عملهم ومراكزهم وان يبقوا العين الساهرة للحفاظ على أمن لبنان".

والتقى اللواء شقير قائد قوة "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان اللواء ديوداتو أبانيارا حيث تم عرض آخر التطوارات الميدانية في جنوب لبنان.