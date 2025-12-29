عرضٌ للإجراءات والتدابير الأمنية التي ستُعتمد ليلة رأس السنة

عرض وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع المدير العام لقوى الأمن الداخليّ اللواء رائد عبدالله ومجلس قيادة قوى الأمن الداخليّ الإجراءات والتدابير الأمنية التي ستُعتمد ليلة رأس السنة.



وشدد الحجار على أهمية الجهوزية التامة ومواكبة الإحتفالات التي ستقام في مختلف المناطق اللبنانية بروح المسؤولية والإنضباط، ونشر أكبر عدد ممكن من العناصر حفاظًا على الأمن والنظام والسلامة العامة.



وأكد ضرورة التركيز على السلامة المرورية عبر تكثيف التدابير الميدانية للحد من حوادث السير وتطبيق القوانين، بما يضمن سلامة المواطنين لتمضية ليلة العيد بأمان وطمأنينة.



ولفت إلى وجوب التنسيق الكامل بين كل الأجهزة الأمنية المنتشرة على الأرض ليلة رأس السنة وتأمين استجابة فورية لأي طارئ، وضمان سلامة المواطنين على الطرق العامة وفي أماكن السهر.



وشدد الحجار على مواصلة العمل الجاد في مكافحة مختلف أنواع الجرائم، لا سيما جرائم السلب والسرقة، داعيا إلى عدم التهاون في ملاحقة المرتكبين وتوقيفهم.