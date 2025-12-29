لبنان يوقّع مذكرة تفاهم لشراء الغاز الطبيعيّ من مصر

وقّع لبنان مذكرة تفاهم لشراء الغاز الطبيعيّ من مصر. ووقّع وزير الطاقة جو صدي عن الجانب اللبناني في حين وقّع عن الجانب المصريّ وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.



وأكّد الوزير صدّي أنّ توقيع المذكرة يهدف إلى استدراج غاز طبيعي من مصر عندما يتوفر.واشار الى ان استراتيجية لبنان هي أولا الانتقال لاستعمال الغاز الطبيعيّ، وثانيًا تنويع مصادر الغاز برًا أو عبر البحر.



واوضح أنّ لبنان يسعى الى نقل قطاع الطاقة تدريجيًا من استعمال الفيول إلى استعمال الغاز الطبيعي، لأنّه أرخص ولا يضر بيئيًا.



وكشف صدّي أنّ "كل التفاصيل من ناحية التعاقد والسعر سيتم العمل عليها في الاسابيع المقبلة"، غير انه شدد على أن الأمر سيأخذ وقتًا لأن الانابيب بحاجة لإعادة تأهيل.