بعد ست سنوات من الغياب القسريّ: الـLDE تعود تحت عنوان "مهما تفرّقنا لبنان بيجمعنا"

انطلقت أعمال مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية LDE 2025 بنسخته الخاصة المصغّرة في بيروت، بحضور الرئيس ميشال عون ونخبة من اللبنانيين المنتشرين الى جانب عدد من النواب والفاعليات الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية والروحية والعسكرية وممثلين عن قادة الاجهزة الأمنية.



وأكّد مؤسّس LDE النائب جبران باسيل أنّ الطاقة الاغترابية اللبنانية LDE ليست مؤتمرًا فحسب، بل هي طاقة انتشار لبنانيّ في العالم ومساحة تلاقي المنتشرين حول فكرة اللبنانية Lebanity– libanité – Libaneided، والتي هي رابطة الانتماء للبنان.



ورأى أنّه من الخطأ التعاطي مع ملف الانتشار اللبنانيّ على انه ملف موسميّ، او Machine ATM او صوت انتخابيّ.



وكشف باسيل انه سيتم تقديم قانون لإنشاء "صندوق المنتشر"، هذا الأسبوع، وهو صندوق استثماري مخصّص للمنتشرين، يؤمّن لهم فرص استثمار ويشجّعهم ويمنحهم حوافز، وذلك بمشاركة الدولة عبر IDAL بـ 20% من رأس مال الصندوق من دون اي ادارة له واي قدرة على التعطيل، فقط مساهمة للمساعدة.

واوضح انه يتم التصدّى لعملية إلغاء 3 حقوق للمنتشرين وهي التصويت من الخارج والتمثيل المباشر اضافة الى الترشّح من الخارج.

ووصف باسيل هذا الامر بالخطيئة الوطنية والجريمة الاستراتيجية بحق لبنان الدولة والوطن والكيان، محملاً مسؤوليّتها للكنيسة اولاً، والقوى السياسية والنيابية ثانياً المتواطئة فيما بينها، وثالثاً المنتشرين اللبنانيين المدركين وغير المدركين لما يقومون به، ورابعاً الحكومة المتقاعسة عن تنفيذ القانون الحالي بالرغم من قدرتها وعلمها بكيفية تنفيذه، والمجلس النيابي خامساً في حال اقرّ إلغاء او تعليق الفصل المتعلّق بالمنتشرين. ونحن سنبقى الصوت الصارخ لحقوق ومصالح الانتشار اللبناني.



واعتبر أنّ الانتشار شريك في معركة حماية الوجود الذي يُحمى بالقرار وليس بالعاطفة فحسب، داعياً الى حماية التعدّدية اللبنانية، والى اعتماد خطاب وطني لبناني ليس فيه اقليّات واكثريّات بل شراكة ادوار.

واوضح ان النظرة البعيدة هي:

1 - مجلس وطني للانتشار،

2 - تثبيت حقوق الانتشار بالدستور،

3 - اعطاء المنتشرين افضليّات عبر تشريعات خاصة بهم،

4 - تحسين تواصل المنتشر مع دولته،

5 - اطلاق برامج ثقافية اغترابية مثل مدارس اللغة،

6 - ادراج الانتشار في مناهج التعليم،

7 - دعم الانتاج المعرفي ليعكس الهوية اللبنانية، اضافة الى عدم اقحام الانتشار بخطاب سياسي لأغراض انتخابية ظرفيّة.