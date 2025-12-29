وزيرة الشؤون: الأرقام التي تختصر أثر العمل الاجتماعي على الأرض

نشرت وزيرة الشؤون حنين السيد على منصة "اكس" بعض الأرقام التي تختصر أثر العمل الاجتماعي على الأرض، منذ انطلاق عمل حكومة الاصلاح والانقاذ في شباط ٢٠٢٥.



وأوضحت أنّهم ركّزوا في وزارة الشؤون الاجتماعية على حماية الناس وتعزيز صمودهم في واحدة من أصعب المراحل التي يمرّ بها لبنان.



وأتت الأرقام على الشكل التالي:



• دعم 800 ألف لبناني شهرياً في الأمن الغذائي عبر برنامج أمان



• دعم 31,271 مستفيدًا من البرنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة (NDA)



• رعاية 9,100 شخص من ذوي الإعاقة في المؤسسات والمراكز المتخصصة المتعاقدة مع الوزارة



• دعم أكثر من 250,000 نازح داخليًا من المتضررين في الحرب الأخيرة



• تقديم اكثر من 150,000 خدمة اجتماعية عبر ١٦٥ مركز التنمية الاجتماعية في جميع المناطق اللبنانية (دعم نفسي–اجتماعي، رعاية صحية، أنشطة ترفيهية، توعية)



• رعاية دائمة لـ 1,450 مسنًا في مؤسسات الرعاية المتعاقدة مع الوزارة



• ⁠23,000 طفل مستفيد من الرعاية الاجتماعية من خلال المؤسسات الرعاية المتعاقدة مع الوزارة.



• ضخّ أكثر من 255 مليون دولار في الاقتصاد المحلي من خلال برامج الدعم المالي النقدي في الوزارة



• ⁠عودة آمنة ومستدامة لأكثر من 400,000 نازح سوري إلى سوريا ضمن خطة العودة التي وضعتها اللجنة الحكومية، بقيادة وزارة الشؤون مع الشركاء الدوليين.



وأكّدت أنّ "هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل تعكس التزامًا يوميًا بالناس، وبأن تكون الدولة حاضرة حيث الحاجة أكبر".