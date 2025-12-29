الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجموعة مصارف: نناشد جمعية المصارف الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق المصارف والمودعين

أخبار لبنان
2025-12-29 | 12:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجموعة مصارف: نناشد جمعية المصارف الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق المصارف والمودعين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مجموعة مصارف: نناشد جمعية المصارف الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق المصارف والمودعين

أكّدت مجموعة مصارف تمسّكها بالمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام الاقتصاديّ اللبنانيّ، وفي مقدّمها حماية الملكية الخاصة، وصون الاقتصاد الحرّ، واحترام موجبات التعاقد، ولا سيّما التزام الدولة، بصفتها الحامي الأول للدستور والقوانين، والمؤسسات العامة والخاصة كافة، وعلى رأسها مصرف لبنان بصفته الجهة الناظمة للقطاع الماليّ، بمسؤولياتها القانونية والتعاقدية، إضافة إلى المسؤولية الائتمانية للمصارف تجاه مودعيها كأساس للعمل المصرفي السليم.

وشددت على أنّها مبادئ دستورية وقانونية جوهرية أسهمت، منذ نشوء الدولة، في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني عمومًا وبالقطاع الماليّ، خصوصًا.

وأعربت هذه المصارف عن بالغ قلقها حيال ما تضمّنته النسخة المتاحة لنا من مشروع قانون الفجوة المالية من أحكام من شأنها المساس بهذه المبادئ التأسيسية، ومحاولة واضحة من الدولة اللبنانية للتنصّل من مسؤولياتها القانونية والتزاماتها المالية، "الأمر الذي قد يُلحق إجحافًا جسيمًا بحقوق المودعين، كبارًا وصغارًا، الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لاستمرارية القطاع المصرفيّ".

انطلاقًا من ذلك، تناشد جمعية المصارف في لبنان، الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق المصارف والمودعين، عبر دراسة واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية ومؤسسية متاحة بما يضمن ممارسة واجبها الائتمانيّ في حماية هذه الحقوق وصون النظام الاقتصاديّ الحرّ.

وطالبت بدعوة الهيئة العامة لجمعية المصارف في لبنان إلى الانعقاد فورًا، بما يتيح لجميع المصارف الأعضاء المشاركة في مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية وتداعياته، وبلورة موقف جماعي واضح ومسؤول يحفظ حقوق المودعين ويصون الاستقرار الماليّ.

إنّ المصارف الموقعة على هذا البيان هي:
Emirates Lebanon Bank S.A.L
LGB Bank S.A.L
Cedrusbank S.A.L
AM Bank S.A.L
LiBank S.A.L
B.S.L. Bank S.A.L
B.C.N. Bank S.A.L
Federal Bank of Lebanon S.A.L
Saradar Bank S.A.L
Banque BEMO S.A.L
MEAB Bank S.A.L

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مصارف:

نناشد

جمعية

المصارف

الاضطلاع

بدورها

الدفاع

المصارف

والمودعين

LBCI التالي
لقاء بين جنبلاط والسفير الأميركي: تأكيد ضرورة دعم الجيش ومواصلة مسار الإصلاحات
وزيرة الشؤون: الأرقام التي تختصر أثر العمل الاجتماعي على الأرض
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-19

جابر التقى وفد "جمعية مصارف لبنان" : للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-26

الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: غداً ينطلق من بيروت أكبر تجمع مصرفي عربي منذ سنوات

LBCI
اقتصاد
2025-12-15

كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:11

مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية واصل جلساته الحوارية

LBCI
أخبار لبنان
16:28

سلامة لـ"عشرين 30": لبنان وسوريا ذهبا بالاتجاه الصحيح ولكن الطريق وعر للغاية

LBCI
خبر عاجل
16:14

ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث

LBCI
أخبار لبنان
15:49

سلام عقد اجتماعا تقنيا مع ممثلي شركة "خطيب وعلمي": لضرورة تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم بأسرع وقت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-12-26

مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة داخل مسجد في حي وادي الذهب في حمص وسط سوريا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

السفير التركي إلتقى سلام: سنواصل دعم لبنان في كل المجالات

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
فنّ
14:30

كيم كارداشيان وطليقها كانييه ويست يمضيان عيد الميلاد معا... فهل عادت المياه إلى مجاريها؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:06

ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

احتجاجات الساحل تفتح ملف السيطرة في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سرّ اللقاءات من أجل لبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:47

أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
04:23

اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…

LBCI
أخبار لبنان
07:12

احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
اقتصاد
09:51

وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

LBCI
أخبار لبنان
09:25

قائد الجيش استقبل السفير الإيراني

LBCI
اقتصاد
10:58

حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً

LBCI
أخبار دولية
11:10

إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More