"الطاقة": ترحيل الناقلة البحرية Mount mckinney لعدم مطابقتها المواصفات
صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:
وقع وزير الطاقة والمياه #جو_الصدي قراراً بترحيل الناقلة البحرية Mount mckinney من دون أن تفرغ حمولتها من مادة الغاز اويل بعدما تبين أن فحوصاتها المخبرية لدى التحميل… pic.twitter.com/QreVys9D6K
— Joe Saddi (@Joe_Saddi) December 29, 2025
