"الطاقة": ترحيل الناقلة البحرية Mount mckinney لعدم مطابقتها المواصفات

أخبار لبنان
2025-12-29 | 14:16
مشاهدات عالية
2min
"الطاقة": ترحيل الناقلة البحرية Mount mckinney لعدم مطابقتها المواصفات

وقع وزير الطاقة والمياه جو الصّدي قرارًا بترحيل الناقلة البحرية Mount mckinney من دون أن تفرغ حمولتها من مادة الغاز اويل بعدما تبين أن فحوصاتها المخبرية لدى التحميل وقبل التفريغ غير مطابقة للمواصفات المستندة الى ثلاثة مقاييس.

وأوضحت الوزارة أنّ "الأكاذيب التي عمد الى ترويجها أحد الأبواق الذي يمتهن تضليل اللبنانيين خدمة لتياره السياسيّ: 

1- أقدم الوزير الصّدي على تعديل دفتر الشروط في وقت سابق بحيث أصبحت الوزارة هي من تعيّن شركة الرقابة في مرفأ التحميل لضمان عدم تواطؤ أي شركة نفطية مع أي شركة رقابة هي من تختارها. فتمّ تعيين شركة SGS لأخذ عينة في مرفأ التحميل.
2- الباخرة إنطلقت بإتجاه لبنان على مسؤولية الشركة، فيما الوزارة قامت بدورها ولم تعط أي إذن برسو الباخرة او تفريغها بإنتظار نتائج الفحوصات.
3- استلمت وزارة الطاقة نتائج فحوصات هذه العينة بتاريخ 29/12/2025 صباحاً، وبما انها غير مطابقة قرّرت ترحيل الباخرة فوراً ولم تكبّد الدولة أي أعباء مالية. 
4- طلبت الوزارة من الشركة الموردة إستبدال الناقلة إستناداً الى بنود العقد الموقّع معها وحمّلتها جميع الأعباء والمصاريف والغرامات التي ينص عليها دفتر الشروط والعقد الموقع مع الشركة.
5- إدعى البوق في أول خبر نشره على حسابه على منصة X أن الفحص الذي جرى في مرفأ التحميل تمّ تزويره نتائجه ليكون مطابقاً لدفتر الشروط بينما نتائج الفحص الذي إستلمته الوزارة أطهرت أنه غير مطابق.
6- خلافاً لما قاله البوق إن الحمولة مغشوشة فهي فقط غير مطابقة للمواصفات المطلوبة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

ترحيل

الناقلة

البحرية

Mount

mckinney

مطابقتها

المواصفات

