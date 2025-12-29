الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مروان المعشّر لـ"عشرين 30": لبنان ما زال يشكلّ مساحة فريدة من نوعها للتفكير الحر ولتبادل الآراء

أخبار لبنان
2025-12-29 | 15:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مروان المعشّر لـ&quot;عشرين 30&quot;: لبنان ما زال يشكلّ مساحة فريدة من نوعها للتفكير الحر ولتبادل الآراء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مروان المعشّر لـ"عشرين 30": لبنان ما زال يشكلّ مساحة فريدة من نوعها للتفكير الحر ولتبادل الآراء

رأى وزير الخارجية الأردني السابق ونائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي مروان المعشّر أنه رغم كل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، لا يزال منارة علم وساحة تسمح بفكر حرّ.

وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "صحيح أن لبنان مرّ بحروب ولكنه ما زال يشكلّ مساحة فريدة من نوعها للتفكير الحر ولتبادل الآراء". 

وأضاف المعشّر: "نحن في مؤسسة كارنيغي لم نجد مكانا آخر غير لبنان يسمح بمثل هذا التبادل الحر للأفكار والآراء وهذه قيمة يجب أن نحافظ عليها". 

ولفت الى أن "الحكومة اللبنانية اليوم لديها نفس اصلاحي ولديها خطة اصلاحية وهذا جديد في لبنان والمنطقة".
 
 
من جهة أخرى، رأى المعشّر أنه "لا شك أن إيران ضعفت الى حد كبير ولكن من المبكر أن نقول إن ايران سقطت كليا فهي لا تزال تحاول التأثير في المنطقة من خلال القوى الموالية لها في العراق واليمن أو حتى في لبنان".

وقال: "بعد 7 أكتوبر وبعد الهجوم الاسرائيلي على قطر، بدأ المواطن الخليجي يشعر أنه لديه عدو غير إيران وأن اسرائيل لا تزال تستطيع استباحة أجوائهم حتى مع وجود قواعد أميركية"، موضحا أن "هذا لا يعني أن العباءة الإبراهيمية ستزول ولا يعني أن دول الخليج لن تمضي قدما في الاتفاقات الابراهيمية ولكن يعني أنه لا يمكن الاعتماد على الاتفاقات الابراهيمية لارساء سلام مبني على استقرار حقيقي".

وعن سوريا، قال: "المهم اليوم ألا يقع النظام الجديد في نفس أخطاء النظام القديم".

أخبار لبنان

كارنيغي

مروان المعشّر

لبنان

إيران

سوريا

LBCI التالي
سلام عقد اجتماعا تقنيا مع ممثلي شركة "خطيب وعلمي": لضرورة تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم بأسرع وقت
"الطاقة": ترحيل الناقلة البحرية Mount mckinney لعدم مطابقتها المواصفات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:47

وزير الخارجية الأردني السابق ونائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي مروان المعشّر لـ"عشرين 30": لبنان ما زال يشكلّ مساحة فريدة من نوعها للتفكير الحر ولتبادل الآراء

LBCI
أخبار لبنان
16:28

سلامة لـ"عشرين 30": لبنان وسوريا ذهبا بالاتجاه الصحيح ولكن الطريق وعر للغاية

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-22

وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": جلسة اليوم تضمنت نقاشات بناءة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-15

بيار عيسى لـ"عشرين 30": العبء ازداد على "الشؤون" بعد كلّ ما حصل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:52

وزير الداخلية: مرجعيتنا الوحيدة هي الدولة

LBCI
أخبار لبنان
05:05

جامعة الروح القدس - الكسليك والرهبانية اللبنانية المارونية توزّعان الهدايا على أطفال الجنوب في مدرسة سيدة البشارة - رميش

LBCI
أمن وقضاء
04:35

الأسدي: تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
03:53

معوض من قصر بعبدا: لوضع حدّ للسلاح خارج الدولة وزجّ لبنان في الحروب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-12-11

إليكم حال الطقس للأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
2025-12-26

نتنياهو: إسرائيل تعترف بجمهورية أرض الصومال "دولة مستقلة وذات سيادة"

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-19

أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": فرص الحرب ترتفع وقد تكون تصاعدية بعد زيارة البابا

LBCI
خبر عاجل
2025-12-28

قاسم: المقاومة التزمت مع لبنان بوقف اطلاق النار وتعاونت مع الجيش للحفاظ على سيادة لبنان وهم يتهمون الجيش بعدم العمل كما يلزم لأنهم يريدون خلق فتن مع المقاومة علما أن التعاون بينها وبين الجيش كان مثاليا وسهّل عمل الجيش وانتشاره على الحدود

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
03:22

الـLBCI تواكب لليوم الثاني القمة العالمية للرياضة في دبي... وهكذا تبدو الصورة

LBCI
أخبار دولية
01:47

مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية: على قوات الإمارات الخروج من البلاد خلال 24 ساعة

LBCI
أخبار دولية
14:06

ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
أمن وقضاء
02:25

انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز

LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي جديد غدًا...

LBCI
أخبار لبنان
07:12

احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ

LBCI
خبر عاجل
02:41

السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي

LBCI
اقتصاد
09:51

وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

LBCI
خبر عاجل
16:14

ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث

LBCI
أخبار دولية
11:10

إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More