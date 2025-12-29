الأخبار
مروان المعشّر لـ"عشرين 30": لبنان ما زال يشكلّ مساحة فريدة من نوعها للتفكير الحر ولتبادل الآراء
أخبار لبنان
2025-12-29 | 15:14
مروان المعشّر لـ"عشرين 30": لبنان ما زال يشكلّ مساحة فريدة من نوعها للتفكير الحر ولتبادل الآراء
رأى وزير الخارجية الأردني السابق ونائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي مروان المعشّر أنه رغم كل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، لا يزال منارة علم وساحة تسمح بفكر حرّ.
وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "صحيح أن لبنان مرّ بحروب ولكنه ما زال يشكلّ مساحة فريدة من نوعها للتفكير الحر ولتبادل الآراء".
وأضاف المعشّر: "نحن في مؤسسة كارنيغي لم نجد مكانا آخر غير لبنان يسمح بمثل هذا التبادل الحر للأفكار والآراء وهذه قيمة يجب أن نحافظ عليها".
ولفت الى أن "الحكومة اللبنانية اليوم لديها نفس اصلاحي ولديها خطة اصلاحية وهذا جديد في لبنان والمنطقة".
من جهة أخرى، رأى المعشّر أنه "لا شك أن إيران ضعفت الى حد كبير ولكن من المبكر أن نقول إن ايران سقطت كليا فهي لا تزال تحاول التأثير في المنطقة من خلال القوى الموالية لها في العراق واليمن أو حتى في لبنان".
وقال: "بعد 7 أكتوبر وبعد الهجوم الاسرائيلي على قطر، بدأ المواطن الخليجي يشعر أنه لديه عدو غير إيران وأن اسرائيل لا تزال تستطيع استباحة أجوائهم حتى مع وجود قواعد أميركية"، موضحا أن "هذا لا يعني أن العباءة الإبراهيمية ستزول ولا يعني أن دول الخليج لن تمضي قدما في الاتفاقات الابراهيمية ولكن يعني أنه لا يمكن الاعتماد على الاتفاقات الابراهيمية لارساء سلام مبني على استقرار حقيقي".
وعن سوريا، قال: "المهم اليوم ألا يقع النظام الجديد في نفس أخطاء النظام القديم".
أخبار لبنان
كارنيغي
مروان المعشّر
لبنان
إيران
سوريا
Learn More