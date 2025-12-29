وزارة الزراعة: 744 مخالفة خلال الـ2025 في الأحراج

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أن "في إطار جهودها المستمرة لحماية الغابات والأحراج والحفاظ على الثروة الحرجية في لبنان، فإن محاضر ضبط المخالفات المنظمة خلال العام 2025 بلغت 744 مخالفة، وذلك ضمن حملات الرقابة والمتابعة التي تنفّذها الفرق المختصة في مختلف المحافظات".



وبيّنت الوزارة "أن توزيع المخالفات بحسب المحافظات جاء على النحو الآتي:



محافظة جبل لبنان: 300 مخالفة



محافظة الشمال: 160 مخالفة



محافظة عكار: 144 مخالفة



محافظة الجنوب: 53 مخالفة



محافظة النبطية: 34 مخالفة



محافظة بعلبك – الهرمل: 30 مخالفة



محافظة البقاع: 23 مخالفة".



وأوضحت وزارة الزراعة "أن قانون الغابات يمنع قطع الأشجار الحرجية، أو إشعال النار في الغابات خارج الأوقات المحددة، أو التعدّي على الأراضي الحرجية، أو استثمار مواردها أو نقل الأخشاب دون ترخيص، كما يمنع الرعي الجائر. ويُعاقَب المخالفون بالغرامات أو الحبس، مع مصادرة المعدات وإلزامهم بإصلاح الأضرار أو إعادة التشجير وفقًا للأصول القانونية".



وأكدت "أن تكثيف محاضر الضبط يعكس تشديد الرقابة ورفع مستوى الجهوزية لحماية الغابات، لا سيما في ظل التحديات المناخية وارتفاع مخاطر الحرائق والتعديات على الأحراج".



وشددت "على استمرار العمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والبلديات والمجتمع المحلي"، داعية "المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي تعديات، حفاظًا على الغابات اللبنانية باعتبارها ثروة وطنية، وذلك ضمن رؤيتها البيئية الشاملة تحت شعار #الزراعة_نبض_الأرض_والحياة".