الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية واصل جلساته الحوارية

أخبار لبنان
2025-12-29 | 17:11
مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية واصل جلساته الحوارية

واصل مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية LDE 2025 بعد ظهر اليوم، جلساته الحوارية عقب الجلسة الافتتاحية وذلك في AVA Venue في الأشرفية.

وعقدت الجلسة الاولى تحت عنوان "اقتصاد المعرفة"، وأدارتها الخبيرة في الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية ماريا بو صقر وتحدث خلالها كل من: رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة Daimias في الولايات المتحدة جوزف وهبة، مؤسس ورئيس شركة QSS AI&Robotics في المملكة العربية السعودية الدكتور ايلي متري، والمدير التنفيذي لشركة Medland للخدمات الطبية في افريقيا الدكتور محمد الساحلي، ونائب رئيس شركةTopcon في فنلندا الدكتور شارل بطيش والرئيس السابق لشركة Dutch Drone Delta الدكتور احمد بقّار.
 
وأكد المتحدثون أن "التفعيل والتشبيك مع المنتشرين والأدمغة هما الوسيلة والهدف، على أن يبدأ الاقتصاد المعرفي في مرحلة التعليم في المدرسة والجامعة. ورغم كون المجتمع اللبناني من أكثر المجتمعات تعليماً وتعددًا لغوياً في المنطقة، يبقى جزء كبير من رأس ماله الفكري والإبداعي في الخارج". 

وركزت الجلسة على أهمية أن يكون المنتشرون اللبنانيون شركاء استراتيجيين في بناء شبكة معرفية عالمية، تربط المواهب المحلية بالأسواق الدولية.

وخلصت الى أنه يمكن للبنان أن يصبح مركزاً عالمياً تنافسياً للمواهب، ومصدّراً للمهارات والأفكار والإبداع.

الجلسة الثانية 

اما  الجلسة الثانية فتمحورت حول الاستثمارات العابرة للحدود، وتُعّد عبر السنوات مصدر دعم إنساني واجتماعي ومالي للوطن. 

وأدارت الجلسة الإعلامية المتخصصة في الاعمال ليا كريميستي، وتحدث عبر السكايب الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة ماجد الفطيم الان بجاني، كما تحدث كل من رئيس مجلس إدارةChdid Capital فريد شديد، رئيسة مجلس إدارة FIG Holding ألين كاماكيان، رئيس جمعية تراخيص الامتياز يحيى قصعة، رئيس شركة ماليّا في العراق شكيب شهاب ورئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق.  

وأجمع المتحدثون على أن الاحداث والازمات التي شهدها لبنان وابرزها انفجار مرفأ بيروت، أفقدت المستثمرين الثقة في البلد فأقفلت المؤسسات أبوابها بنسب كبيرة. وشددوا على ضرورة التركيز على تنمية السياحة الطبية وقطاع التكنولوجيا. 

وتقاطعت الاراء في هذه الجلسة على ضرورة القيام بالتخطيط الاستراتيجي وإخضاع القطاع الخاص للحوكمة لإعادة الثقة والشفافية والنمو كأسس لشبكة استثمار لبنانية عالمية.

الجلسة الثالثة 

وبحثت الجلسة الثالثة التي أدارتها الباحثة والإعلامية دانيال عبيد تحت عنوان اللبنانيّة والمواطنة الفرق القانوني بين الجنسية والمواطنة ومدى الالتزام بالهوية والصعوبات أمام استعادة الجنسية.

واستضافت الجلسة عضو مجلس إدارة المؤسسة المارونية للانتشار داني عون والخبيرة في التعاون الاورومتوسطي الدكتورة إعجاب خضر الخوري المقيمة في فرنسا، رجل الاعمال اللبناني البرازيلي عبد الناصر الرافعي، الخبيرة في الهجرة الدولية والأستاذة في الجامعة اللبنانية سوزان منعم والباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين.  

ولفتت كلمات المشاركين الى ضرورة تعديل قانون استعادة الجنسية، وحثّ اللبنانيين على التسجيل. كما أشارت الى ان الازدواجية في  الجنسية تحافظ على التوازن في الانتماء الى دولتين. 

وكانت مداخلة لمؤسس LDE النائب جبران باسيل حول استعادة الجنسية، مؤكدا ان هناك عملا سياسيا لوقف توقيع المراسيم لسبب سياسي طائفي. 

الجلسة الرابعة

وتناولت الجلسة الرابعة موضوع الهوية الغذائية والسفرة اللبنانية واستكشاف دور المطبخ اللبناني كقوة ناعمة تربط بين الدبلوماسية والسياحة وبناء الهوية الثقافية.  

أدارت الجلسة ندى علم الدين مديرة شركة Hodema للخدمات الاستشارية في الشرق الأوسط، وتحدث خلالها الشريك المؤسس لمطاعم "ام شريف" داني شكور، رئيسة اتحاد النبيذ اللبناني ميشلين توما، الكاتبة والشيف أنيسة حلو، رئيس تطوير الاعمال في مجموعة الحلاب رنيم الحلّاب، والشيف الان الجعم الحائز على نجمة ميشلان  في فرنسا.

وألقت المداخلات الضوء على كيفية استخدام المنتشرين اللبنانيين للمنتجات والمونة اللبنانية كجسر يحفظ التقاليد، وأكدت أن الأطباق اللبنانية صحيّة  والمطبخ اللبناني مشهور بالمازات وأن المطاعم اللبنانية منتشرة في أنحاء العالم، والمنتشرون ساهموا بشكل كبير في انتشار المطبخ اللبناني. 

وخلصت الجلسة الى ان قطاع النبيذ هو افضل القطاعات وانجحها في لبنان. كما أكدت أن اطلاق Gastro Diplomacy  كانت مبادرة مهمة في العام ٢٠١٨ مشددة على وجوب مساعدة الدولة للشركات لتصدير المنتجات.

أخبار لبنان

مؤتمر

الطاقة الاغترابية اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-20

مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية ينطلق بنسخته الخاصة: ربط لطاقات اللبنانيين المنتشرين بالوطن الأم

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-27

مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025 LDE يفتتح أعماله الاثنين

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-29

باسيل في مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025: لا للتعاطي مع الانتشار كملف موسمي أو "صرّاف آلي"

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-29

باسيل من مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025: استعادة واختيار الجنسية هو جسر قانوني مع مغتربين دفعتهم ظروف قاهرة الى الهجرة ولذلك نريدهم منتشرين لا مغتربين ولا مهاجرين

LBCI
أخبار لبنان
05:52

وزير الداخلية: مرجعيتنا الوحيدة هي الدولة

LBCI
أخبار لبنان
05:05

جامعة الروح القدس - الكسليك والرهبانية اللبنانية المارونية توزّعان الهدايا على أطفال الجنوب في مدرسة سيدة البشارة - رميش

LBCI
أمن وقضاء
04:35

الأسدي: تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
03:53

معوض من قصر بعبدا: لوضع حدّ للسلاح خارج الدولة وزجّ لبنان في الحروب

LBCI
حال الطقس
2025-12-11

إليكم حال الطقس للأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
2025-12-26

نتنياهو: إسرائيل تعترف بجمهورية أرض الصومال "دولة مستقلة وذات سيادة"

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-19

أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": فرص الحرب ترتفع وقد تكون تصاعدية بعد زيارة البابا

LBCI
خبر عاجل
2025-12-28

قاسم: المقاومة التزمت مع لبنان بوقف اطلاق النار وتعاونت مع الجيش للحفاظ على سيادة لبنان وهم يتهمون الجيش بعدم العمل كما يلزم لأنهم يريدون خلق فتن مع المقاومة علما أن التعاون بينها وبين الجيش كان مثاليا وسهّل عمل الجيش وانتشاره على الحدود

LBCI
رياضة
03:22

الـLBCI تواكب لليوم الثاني القمة العالمية للرياضة في دبي... وهكذا تبدو الصورة

LBCI
أخبار دولية
01:47

مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية: على قوات الإمارات الخروج من البلاد خلال 24 ساعة

LBCI
أخبار دولية
14:06

ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
أمن وقضاء
02:25

انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز

LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي جديد غدًا...

LBCI
أخبار لبنان
07:12

احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ

LBCI
خبر عاجل
02:41

السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي

LBCI
اقتصاد
09:51

وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

LBCI
خبر عاجل
16:14

ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث

LBCI
أخبار دولية
11:10

إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

Learn More