باسيل: أموال النقابات وصناديق التعاضد حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها

كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على منصة "إكس": "أموال النقابات وصناديق التعاضد حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها أو تحميلها كلفة أزمات لم يتسبب بها المنتسبون، بخاصة في ظل الدور الوطني الذي تؤديه النقابات تعويضًا عن غياب الدولة، ما يفرض احترام استقلاليتها والوقوف إلى جانب نقابات المهن الحرة دفاعًا عن جنى أعمار أعضائها".