وفد من مخاتير بيروت يزور مرفأ بيروت ويلتقي النفّي

استقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي، في مكتبه، وفداً من مخاتير بيروت برئاسة رئيس المخاتير مصباح عيدو، في زيارة ودية كانت مناسبة للتهنئة بتسلّمه مهامه، وتأكيد عمق العلاقة بين المرفأ ومدينة بيروت وأهلها.



وضم الوفد كلاً من: ناصر العرب، محمود النخال، طارق السماك، خالد القيسي، رفعت الزهيري، محمد غلايني، صائب كلش، الأمير وفيق شهاب، خالد البرجاوي، ورمضان غلايني.



وخلال اللقاء، جرى التداول في مجمل الأوضاع العامة في العاصمة، وما تمرّ به بيروت من تحديات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن قضايا تهم أبناء المدينة، انطلاقاً من دور المرفأ التاريخي والاقتصادي كقلب نابض لبيروت ورافعة أساسية لصمودها ونهوضها.



من جهته، أكد النفّي حرصه على تعزيز التواصل والتعاون مع مخاتير بيروت وسائر الفعاليات المحلية، بما يخدم مصلحة المدينة وأهلها، ويُعيد لمرفأ بيروت مكانته الطبيعية كجزء لا يتجزأ من هوية العاصمة ومستقبلها.