وفد من مخاتير بيروت يزور مرفأ بيروت ويلتقي النفّي

أخبار لبنان
2025-12-30 | 02:45
استقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي، في مكتبه، وفداً من مخاتير بيروت برئاسة رئيس المخاتير مصباح عيدو، في زيارة ودية كانت مناسبة للتهنئة بتسلّمه مهامه، وتأكيد عمق العلاقة بين المرفأ ومدينة بيروت وأهلها.

وضم الوفد كلاً من: ناصر العرب، محمود النخال، طارق السماك، خالد القيسي، رفعت الزهيري، محمد غلايني، صائب كلش، الأمير وفيق شهاب، خالد البرجاوي، ورمضان غلايني.

وخلال اللقاء، جرى التداول في مجمل الأوضاع العامة في العاصمة، وما تمرّ به بيروت من تحديات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن قضايا تهم أبناء المدينة، انطلاقاً من دور المرفأ التاريخي والاقتصادي كقلب نابض لبيروت ورافعة أساسية لصمودها ونهوضها.

من جهته، أكد النفّي حرصه على تعزيز التواصل والتعاون مع مخاتير بيروت وسائر الفعاليات المحلية، بما يخدم مصلحة المدينة وأهلها، ويُعيد لمرفأ بيروت مكانته الطبيعية كجزء لا يتجزأ من هوية العاصمة ومستقبلها.
 

أخبار لبنان

مخاتير بيروت

مرفأ بيروت

مروان النفّي

مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-18

زيارة نيابية إلى مرفأ بيروت...ضو والصادق اطلعا من النفّي على سير العمل

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-16

المدير العام لأمن الدولة زار مرفأ بيروت وبحث الأوضاع العامة مع النفّي

LBCI
اقتصاد
2025-11-17

مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-19

جولة ميدانية لكتلة نواب الأرمن في مرفأ بيروت... النفّي: نسير نحو رفع القدرة التنافسية للمرفأ إقليمياً

اخترنا لكم
LBCI
أخبار لبنان
05:52

وزير الداخلية: مرجعيتنا الوحيدة هي الدولة

LBCI
أخبار لبنان
05:05

جامعة الروح القدس - الكسليك والرهبانية اللبنانية المارونية توزّعان الهدايا على أطفال الجنوب في مدرسة سيدة البشارة - رميش

LBCI
أمن وقضاء
04:35

الأسدي: تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
03:53

معوض من قصر بعبدا: لوضع حدّ للسلاح خارج الدولة وزجّ لبنان في الحروب

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
حال الطقس
2025-12-11

إليكم حال الطقس للأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
2025-12-26

نتنياهو: إسرائيل تعترف بجمهورية أرض الصومال "دولة مستقلة وذات سيادة"

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-19

أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": فرص الحرب ترتفع وقد تكون تصاعدية بعد زيارة البابا

LBCI
خبر عاجل
2025-12-28

قاسم: المقاومة التزمت مع لبنان بوقف اطلاق النار وتعاونت مع الجيش للحفاظ على سيادة لبنان وهم يتهمون الجيش بعدم العمل كما يلزم لأنهم يريدون خلق فتن مع المقاومة علما أن التعاون بينها وبين الجيش كان مثاليا وسهّل عمل الجيش وانتشاره على الحدود

بالفيديو
LBCI
رياضة
03:22

الـLBCI تواكب لليوم الثاني القمة العالمية للرياضة في دبي... وهكذا تبدو الصورة

LBCI
أخبار دولية
01:47

مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية: على قوات الإمارات الخروج من البلاد خلال 24 ساعة

LBCI
أخبار دولية
14:06

ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

الأكثر قراءة
LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
أمن وقضاء
02:25

انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز

LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي جديد غدًا...

LBCI
أخبار لبنان
07:12

احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ

LBCI
خبر عاجل
02:41

السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي

LBCI
اقتصاد
09:51

وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

LBCI
خبر عاجل
16:14

ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث

LBCI
أخبار دولية
11:10

إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

