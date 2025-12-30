الأخبار
معوض من قصر بعبدا: لوضع حدّ للسلاح خارج الدولة وزجّ لبنان في الحروب
أخبار لبنان
2025-12-30 | 03:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
معوض من قصر بعبدا: لوضع حدّ للسلاح خارج الدولة وزجّ لبنان في الحروب
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب ميشال معوض الذي قال بعد اللقاء:" كانت زيارة معايدة عرضنا خلالها الأوضاع العامة وتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الوطنية الأساسية واكدت ع دعم الرئيس عون في مسار عمله الوطني".
ولفت الى انه كانت "مناقشة لملف استكمال استعادة سيادة الدولة وحصرية السلاح بيد الشرعية، باعتبار أنّ مطلب تسليم السلاح هو مطلب لبناني مزمن، وضرورة وضع حدّ لوجود سلاح خارج إطار الدولة ولزجّ لبنان في الحروب".
وقال: "نوهنا بجهود رئيس الجمهورية ودعونا إلى أن يمدّ الجميع يد التعاون للوصول إلى النتائج التي يتطلع إليها اللبنانيون. بالنسبة لملف مشروع قانون "الفجوة المالية" من جهة، يجب اقرار مشروع قانون لإعادة الثقة بلبنان، ومن جهة ثانية، نصرّ على أن يكون أي مشروع قانون عادلاً ويؤمّن استرداد أموال المودعين، ولو بشكل تدريجي. كما نشدّد على أهمية التعاون بين السلطات لتفادي العودة إلى آليات التعطيل وسوء إدارة الملف، التي على مدى ستّ سنوات أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه".
واشار الى انه "تمت مناقشة ملف الاستحقاق الانتخابي والتأكيد على الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري".
بعبدا:
للسلاح
الدولة
لبنان
الحروب
