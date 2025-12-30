إجتماع تربوي في بكركي... والراعي أكد أهمية رسالة الكنيسة التربوية وضرورة المحافظة عليها

عقد إجتماع تربوي في الصرح البطريركي في بكركي، ضم رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران يوسف سويف، نائب الرئيس الأم العامة برناديت رحيم والأم العامة ماري انطوانيت سعادة وأعضاء الهيئة التنفيذية، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، عددا من النواب، المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر والمحامي اندره باسيل.



بداية، أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "أهمية رسالة الكنيسة التربوية وضرورة المحافظة عليها خصوصاً في هذه الأيام المفصلية التي يمرّ بها الوطن"، ثم عرض المطران سويف لأبرز التحديات التي تواجه التربية اليوم.



بعد ذلك، جرت مناقشة موضوعية وتربوية، بروح وطنية جامعة، لبعض الأمور تمسّ جوهر وكيان التربية في لبنان وتلا كلّ من بو صعب والوزيرة كرامي والنواب والحضور بآرائهم ووجهة نظرهم، كما تمّ الإتفاق على "استمرار النقاش والتشاور مع المعنيين بالملف التربوي لما فيه مصلحة التربية، بهدف إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه والتوصل إلى حل تشريع عادل.