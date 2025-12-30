سلسلة لقاءات في قصر بعبدا...

وواعلن أنه ناقش مع الرئيس عون ثلاثة ملفات أساسية. وأشار الى أن الملف الأول هو ملف استكمال استعادة سيادة الدولة واحتكارها للسلاح وتسليم حزب الله لسلاحه انطلاقا من المرحلة الثانية شمال الليطاني.وقال: "بغض النظر عن أي اعتبارات وتطورات إقليمية ودولية، وعن كل ما حصل منذ حرب 7 تشرين الى اليوم، وكل الدمار والدم الذي دفع ثمنه اللبنانيون، مطلب تسليم السلاح واحتكاره من قبل الدولة هو بالأساس مطلب لبناني مزمن. لا يجب ان ننسى ذلك. نحن نقول كلبنانيين، كفى وجود سلاح خارج الشرعية اللبنانية، وجر لبنان الى حروب مفروضة عليه منذ العام 1969، وكفى تدميرا للجنوب وللبنان ولاقتصادنا، وكفى ربط لبنان بمحاور ومصالح خارجية. من هذا المنطلق، نحيي الجهود التي يبذلها الرئيس عون، لتجنيب لبنان جولة ثانية من الحرب، وهو يقوم بكل الاتصالات الداخلية والخارجية، كي لا يحصل ذلك".واعتبر أن "على حزب الله أن يلاقيه في منتصف الطريق، ويسهل مهمته، ويتصالح مع لبنان واللبنانيين". وقال: "لا نستطيع ان نكمل كما كنا في السابق، ويجب ان نتعلم مما حصل، والذي كانت كلفته كبيرة على اللبنانيين، لنتمكن من إعادة بناء بلد يتمتع بالسيادة، وبناء دولة تقرر، وتحتكر السلاح، وتضبط الحدود، وتفاوض باسم اللبنانيين، وتكون مسؤولة عن حماية لبنان واخراجه من حالة الحرب المفروضة عليه، منذ اتفاق القاهرة المشؤوم".وأضاف معوض: "كما ناقشنا مشروع قانون الفجوة المالية الذي احيل الى مجلس النواب. وعلينا مقاربة هذا الملف بين حدين، الأول هو انه يجب إقرار مشروع قانون بهذا الخصوص، والعودة الى الانتظام المالي، لنتمكن من إعادة الثقة بلبنان، وبناء القطاع المصرفي، وإعادة الاستثمار، ووضع حد للاقتصاد الأسود، واقتصاد الكاش، الذي يرتبط جزء منه بملف السيادة. والحد الثاني، هو اصرارنا على ان أي مشروع قانون يجب ان يكون عادلا، وركيزته الأساسية رد الأموال المشروعة للمودعين، ولو بطريقة تدريجية، لأنه من الواضح انه لا يمكن رد الأموال في فترة قصيرة. وهذا ما لم يحصل في مشروع القانون المحال الى المجلس النيابي. وسأتكلم لاحقا عن الأسباب الذي تدعوني الى القول ان هذا المشروع لا يعيد الأموال الى المودعين. ومن هذا المنطلق ومع تأكيدنا لفصل السلطات، المطلوب لنتمكن من الوصول الى قانون عادل يرد الأموال الى المودعين، ان يكون هناك تعاون بين السلطات، ولا نضع مجلس النواب في مواجهة الحكومة، ونعود الى عملية التعطيل".وأعلن معوض أن "الملف الثالث والأخير الذي ناقشه مع الرئيس عون، هو ملف الاستحقاق الانتخابي". وقال: "علينا مقاربة هذا الملف من منطلق الإصرار على امرين: الأول هو حصول الانتخابات في موعدها، فنحن في ظل عهد جديد، وحكومة انقاذية واصلاحية، لا يمكننا تأجيل استحقاق دستوري، فذلك هو بمثابة ضربة موجهة الى الدولة. من هذا المنطلق، نصر على اجراء الانتخابات في موعدها، وفي الوقت نفسه، نصر على ان تمثل هذه الانتخابات الإرادة الفعلية لجميع اللبنانيين المقيمين والمغتربين، وكان الرئيس عون واضحا في هذا الخصوص بتمسكه بهذا التمثيل، وحق اللبنانيين بالتصويت لنوابهم من مكان اقامتهم، وأشار الى انه أوصل رسالة الى الرئيس بري بهذا الخصوص".نيابيا أيضا، استقبل الرئيس عون النائب سجيع عطية وأجرى معه جولة افق تناولت مواضيع الساعة. وقال النائب عطية بعد اللقاء: " التقيت اليوم رئيس الجمهورية وكانت جلسة معايدة وتهنئة بسنة تميز فيها بأداء رئاسي مميز وكان فيها حكما. وقيمنا الإنجازات التي حصلت حيث تمنى الرئيس عون ان تكون افضل في السنوات المقبلة. وابلغنا الرئيس عون اننا الى جانبه ونشد على يده، كما اننا مؤمنون بالعهد والمنهجية الجديدين لتصل الدولة الى الأداء الاحسن ويكون البلد على خير ووئام".وأضاف: "تبادلنا خلال اللقاء عدة مواضيع، ومنها الفجوة المالية حيث اكد الرئيس عون ان مشروع القانون بات في المجلس النيابي ولكم الحق في تعديله، فيما أشرنا، من جهتنا، الى وجود نقص في هذا المشروع ولا يوجد فيه الكثير من التفاصيل والشفافية. وقال ان من حقكم ان تطلبوا الأرقام وتقرروا ما هو مناسب وتتعاطوا مع الامر بمسؤولية. لكننا اليوم امام مسودة قانون او مشروع قانون بينما لم يكن لدينا منذ ست سنوات أي شيء. اليوم يوجد مشروع قانون يمكننا البدء به، بتعديله او بتوسعته، وتحقيق انسجامه مع أموال المودعين وتعبهم في السنوات الماضية".وأعلن عطية أنهما تحدثا بموضوع الانتخابات النيابية، قائلا: "لا يزال الرئيس عون يشدد على ان الانتخابات ستتم في موعدها، وقد اوعز الى السلطة التنفيذية لتقوم بمهامها، علما ان لدي وجهة نظر بأن الأمور لا تزال صعبة سواء في الجنوب او غيره وهناك احتمال تأجيل تقني او اكثر قليلا، وهذا خاضع للنقاش في المجلس النيابي. اما النقطة الثالثة التي تداولنا بها، فهي انه يمكن ان تكون لدى الحكومة خطط عمل اكثر في السنة المقبلة بعد السنة الماضية وتقييم المشاريع، على ان يتحمل كل وزير المسؤولية خلال السنة المقبلة عن أي مشروع لديه وكيف يريد تنفيذه وما هي الميزانية والامكانية وفق جدول زمني واضح. وقد كان الرئيس عون مستمعا ومؤيدا".