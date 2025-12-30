وفد من رابطة المودعين بعد لقاء سلام يؤكد دعم مشروع قانون الانتظام المالي وحماية الذهب الوطني

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي، وفدًا من رابطة المودعين الذي تحدث باسمهم بعد اللقاء رائد بو حمدان فقال: "ناقشنا المسار المستقبلي لمشروع قانون الانتظام المالي، واللقاء باسم رابطة المودعين لا يختزل آراء كل المودعين في لبنان، إنما وكما نرفض اختزال أراء احد، نرفض أن يختزل رأينا أحد من خلال الحملة الإعلامية التى يقوم بها لوبي جمعية المصارف على مشروع القانون المطروح، الذي يدعي فيه أن المودعين والمصارف يرفضون هذا المشروع".



وأضاف: "نحن كرابطة نمثل مصالح المودعين، قدمنا ملاحظاتنا واعتراضاتنا، صحيح لدينا اعتراضات ولكن من خلفية تختلف عن ما تريده جمعية المصارف وعن اللوبي الذي كان يضغط عليه، ونحن نريد حماية الذهب كثروة وطنية، وجمعية المصارف تريد تسييل عشرة مليارات من الذهب لتعويض خسائرها".



وأوضح عن أن الموديعين يريدون "تدقيق جنائي ومحاسبة وهذه النقاط أدرجت في بنود مشروع الحكومة الذي صدر بعد جهود وتواصل مع رئاسة الحكومة مشكورة".



ولفت الى أنه، في المقابل، جمعية المصارف لا تريد تدقيقًا جنائيًا ولا محاسبة.



وقال: "نحن نريد انصافًا للمودعين تحت المئة ألف دولار وفوق المئة ألف دولار لتحسين حصولهم على ودائعهم بأفضل قيمة ممكنة".



واعتبر أن "المصارف تتاجر بوجع المودعين لنسف الخطة، وهم كل ما يريدونه في هذه المرحلة لا خطة ويحاولون التهرب من تحمل المسؤوليات والخسائر ورمي المسؤوليات على المودعين ورمي الخسائر على الدولة أي على المالية العامة والمواطنين في المرحلة المستقبلية".