مرقص بحث وسفيرة السويد في تعزيز العلاقات والإصلاح الإعلامي واستقبل وفودا مهنئة بالاعياد

استقبل وزير الإعلام بول مرقص، في مكتبه بالوزارة، سفيرة مملكة السويد جيسيكا سفاردستروم، التي نوهت بجهوده الإصلاحية في وزارة الإعلام ودوره في تطوير الإعلام اللبناني بشكل عام.



وأكدت السفيرة خلال اللقاء "أهمية تعزيز وتعميق العلاقات المشتركة بين لبنان والسويد في مختلف المجالات".



كما استقبل وزير الاعلام وفدًا من "حركة التلاقي والتواصل" إلى جانب عدد من الوفود والشخصيات التي قدمت له التهاني لمناسبة الأعياد.