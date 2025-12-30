الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الهيئات الاقتصادية دعت مجلس النواب لتحمل مسؤولياته: على أي خطة إصلاحية جدية إعادة تأهيل القطاع المصرفي لا تصفيته

أخبار لبنان
2025-12-30 | 10:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الهيئات الاقتصادية دعت مجلس النواب لتحمل مسؤولياته: على أي خطة إصلاحية جدية إعادة تأهيل القطاع المصرفي لا تصفيته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الهيئات الاقتصادية دعت مجلس النواب لتحمل مسؤولياته: على أي خطة إصلاحية جدية إعادة تأهيل القطاع المصرفي لا تصفيته

أعلنت الهيئات الإقتصادية في بيان، أنه "في ظل إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون إعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، فإنها تسجل إيجابا إصرار رئيس الحكومة على تحريك المياه الراكدة منذ سنوات، إلا أنها تعلن اعتراضها على عدد مهم من المواد التي تضمنها المشروع بصيغته المقرة، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة تهدد معظم حقوق المودعين وما تبقى من القطاع المصرفي، وتكرس تنصل الدولة اللبنانية من مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية والمالية، والاخطر انه لن يكون هناك قيامة بعده للاقتصاد اللبناني".

وأكدت الهيئات الاقتصادية أن "جوهر الخلل في المشروع يكمن في إصرار الدولة اللبنانية على التهرب من مسؤولياتها، كما يظهر بعدم وجود نص يعترف صراحة بالدين المترتب بذمتها، تحت ذريعة "استدامة الدين العام"، في سابقة خطيرة تهدف إلى تحييد الدولة من التزاماتها وتحميلها حصريا للمودعين وللقطاع المصرفي. كما لا تلتزم الدولة بموجباتها القانونية بوضوح، ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 113 من قانون النقد والتسليف، التي تُلزمها بتغطية العجز في ميزانية مصرف لبنان، دون أي التباس أو اجتهاد".

واعتبرت أنه "لا يمكن من حيث المبدأ، اعطاء اولوية لاستدامة الدين العام على حساب استدامة الاقتصاد والمجتمع. فالدولة اللبنانية ليست في خدمة الدائنين ولا حملة سندات اليوروبوند الأجانب، بل في خدمة مواطنيها، وواجبها الأول حماية المودعين الذين جُمدت أموالهم نتيجة سياساتها الخاطئة في الماضي، كما الإدخار الإجتماعي المتمثل بأموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".

وشددت على أن "حماية المودعين يجب أن تكون أولوية مطلقة وفورية من خلال قرارات جريئة وإجراءات عملية. وفي طليعة هذه الإجراءات القيام بالتدقيق الجدي للدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، والذي على أساسه تتكرس وتتوضح المسؤوليات ومن ثم تتحمل الدولة الديون المترتبة بذمتها تجاه مصرف لبنان بالإضافة الى سد العجز في ميزانيته، ثم تسييل جزء محدود من موجودات الدولة ومصرف لبنان، وضمها إلى السيولة المتوافرة لدى هذا الاخير، بما يتيح التسديد الواقعي للودائع التي تقل عن مئة ألف دولار أميركي، والتي تخص أكثر من 84% من المودعين ومن ثم لباقي الودائع".

واستنكرت الهيئات الاقتصادية "الحملات التضليلية التي تحاول تصوير مساهمة الدولة كأنه هدر لأموال تعود إلى اللبنانيين والاجيال القادمة. فالدولة ومصرف لبنان لا يقدمان أي هبات، بل ينفذان التزامات قانونية وتعاقدية ثابتة تجاه المصارف، التي تقوم بإعادة هذه الأموال إلى أصحابها الشرعيين".

وحذرت من أن "المساس بالقطاع المصرفي أو تدميره سيؤدي إلى شلل كامل في الاقتصاد الوطني، ويقضي على أي أمل بإعادة النمو، ويفتح الباب واسعا أمام الاقتصاد النقدي غير المشروع، ما يعرض لبنان لخطر العزل المالي والإدراج على اللوائح السوداء. ومن هنا، فإن أي خطة إصلاحية جدية يجب أن تقوم على إعادة تأهيل القطاع المصرفي، لا تصفيته".

وإذ أبدت اعتراضها على "المقاربة التي تعتمد على تحميل الفجوة المالية للمصارف وحدها بالإضافة الى تسديد قسم من الودائع، مع معرفة الدولة ان لا قدرة للمصارف على تحملها مما قد يطيح بحقوق المودعين"، حذرت من "شطب رساميل المصارف كليا او جزئيا قبل اكتمال التدقيق وقبل تنقية الاصول غير المنتظمة وشطب ودائع المساهمين وتجريدهم من أي قدرة على ضخ أموال جديدة، إذ لا يمكن المطالبة بإعادة رسملة المصارف وفي الوقت نفسه مصادرة أموال المساهمين وإلغاء أي حافز لديهم للاستثمار. فبهذه السياسات، يُقضى نهائيا على أي إمكانية لتمويل الاقتصاد أو استمرارية القطاع المصرفي".

ودعت مجلس النواب إلى "تحمل مسؤولياته كاملة، واعادة درس هذا المشروع بالعمق وإعادة صياغته على أسس عادلة وواقعية، تقوم على توزيع منصف للخسائر، واعتراف واضح بمسؤولية الدولة، وحماية فعلية لحقوق المودعين، والحفاظ على القطاع المصرفي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني".

وأعادت الهيئات الاقتصادية "تذكير المعنيين بخطتها المتكاملة لاعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع والتي تحقق عدالة اشمل واستعادة اضمن للودائع"، مؤكدة بقاءها على "أهبة الاستعداد للمساهمة في النقاشات المقبلة".

 

 

أخبار لبنان

الاقتصادية

النواب

لتحمل

مسؤولياته:

إصلاحية

إعادة

تأهيل

القطاع

المصرفي

تصفيته

LBCI التالي
جنبلاط: ملك إسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد...
مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل يؤكدان تعزيز التعاون لإعادة انتظام العمل القضائي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-12-21

جمعية المصارف: أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-13

حفل بمناسبة إعادة تأهيل مبنيَيْن داخل ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون بدعم من القطاع الشرقي في اليونيفيل

LBCI
خبر عاجل
2025-12-22

النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: نعارض إغفال دور الدولة اللبنانية في مشروع قانون الفجوة المالية فعليها تحمّل مسؤوليتها ونرفض المسّ باحتياطي الذهب لدى مصرف لبنان تحت أيّ ذريعة

LBCI
خبر عاجل
2025-12-19

سلام: قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً وقد لا يحقق تطلعات الجميع لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية الى القطاع المصرفي وتحفيذ النموّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:02

وزارة الزراعة: تلقيح نحو 31 ألف بقرة خلال ثمانية أيام ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الحمى القلاعية

LBCI
أخبار لبنان
14:00

منتشرون شاركوا في مؤتمر الطاقة الاغترابية في البترون.. باسيل: مهتمون بموضوع الانتشار ونوليه الأولوية

LBCI
خبر عاجل
13:38

الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!

LBCI
أخبار لبنان
12:38

رجي: أهمية بناء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:27

مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل يؤكدان تعزيز التعاون لإعادة انتظام العمل القضائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-31

"المدرسة المواطنية": مبادرة من بعبدا لبناء جيل يضع الانتماء الوطني قبل الطائفي

LBCI
أخبار دولية
2025-12-29

إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

LBCI
حال الطقس
2025-12-05

منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس

LBCI
خبر عاجل
13:38

الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي جديد غدًا...

LBCI
خبر عاجل
08:14

لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية

LBCI
أمن وقضاء
02:25

انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز

LBCI
أخبار لبنان
09:58

وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول

LBCI
خبر عاجل
02:41

السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي

LBCI
حال الطقس
13:32

منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة

LBCI
أمن وقضاء
08:46

بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة

LBCI
خبر عاجل
13:38

الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More