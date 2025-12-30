جنبلاط: ملك إسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد...

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، على منصة "أكس": "يبدو وتأكيدا لواقع العلاقات الأميركية - الإسرائيلية في شتى المستويات، أن ملك إسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد، وإن المنطقة العربية والشرق أوسطية ستشهد مزيدا من الاضطرابات. ولذا، فإن الوحدة الداخلية فوق كل اعتبار، وإن حصرية السلاح لا نقاش فيها".