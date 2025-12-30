وزارة الزراعة: تلقيح نحو 31 ألف بقرة خلال ثمانية أيام ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الحمى القلاعية

تواصل وزارة الزراعة تنفيذ الحملة الوطنية لتحصين الأبقار في مختلف المناطق اللبنانية لمواجهة مرض الحمى القلاعية، حيث دخلت الحملة يومها الثامن محققة نتائج متقدمة، تمثّلت بتلقيح نحو 31 ألف بقرة في 2,919 مزرعة موزّعة على امتداد الأراضي اللبنانية.



وفي هذا الإطار، تسلّمت وزارة الزراعة خلال الأسبوع الجاري 50 ألف جرعة لقاح إضافية، ليرتفع إجمالي اللقاحات المتوافرة إلى 100 ألف جرعة، وهي كمية كافية لتلقيح كامل قطيع الأبقار في لبنان، بما يشمل الجرعة الأولى والجرعة المعزِّزة الثانية المقرّر إعطاؤها بعد ثلاثة أسابيع، وفق البروتوكول الصحي المعتمد.



كما وأعلنت الوزارة أنّها تنتظر خلال الأسبوع المقبل وصول دفعة إضافية تضمّ 100 ألف جرعة لقاح، ما سيتيح إطلاق المرحلة التالية من الحملة، والتي تشمل تحصين الأغنام والماعز، على أن تبدأ من المناطق الحدودية والمناطق الأكثر عرضة للإصابة، في إطار مقاربة وقائية شاملة تهدف إلى الحدّ من انتشار المرض.



وتؤكّد وزارة الزراعة التزامها الكامل حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، مثمّنةً الجهود الاستثنائية التي تبذلها الفرق البيطرية والميدانية العاملة بلا انقطاع، وموجّهةً لها الشكر والتقدير على تفانيها والتزامها المهني في إنجاح هذه الحملة الوطنية.