الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الزراعة: تلقيح نحو 31 ألف بقرة خلال ثمانية أيام ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الحمى القلاعية
أخبار لبنان
2025-12-30 | 16:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزارة الزراعة: تلقيح نحو 31 ألف بقرة خلال ثمانية أيام ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الحمى القلاعية
تواصل وزارة الزراعة تنفيذ الحملة الوطنية لتحصين الأبقار في مختلف المناطق اللبنانية لمواجهة مرض الحمى القلاعية، حيث دخلت الحملة يومها الثامن محققة نتائج متقدمة، تمثّلت بتلقيح نحو 31 ألف بقرة في 2,919 مزرعة موزّعة على امتداد الأراضي اللبنانية.
وفي هذا الإطار، تسلّمت وزارة الزراعة خلال الأسبوع الجاري 50 ألف جرعة لقاح إضافية، ليرتفع إجمالي اللقاحات المتوافرة إلى 100 ألف جرعة، وهي كمية كافية لتلقيح كامل قطيع الأبقار في لبنان، بما يشمل الجرعة الأولى والجرعة المعزِّزة الثانية المقرّر إعطاؤها بعد ثلاثة أسابيع، وفق البروتوكول الصحي المعتمد.
كما وأعلنت الوزارة أنّها تنتظر خلال الأسبوع المقبل وصول دفعة إضافية تضمّ 100 ألف جرعة لقاح، ما سيتيح إطلاق المرحلة التالية من الحملة، والتي تشمل تحصين الأغنام والماعز، على أن تبدأ من المناطق الحدودية والمناطق الأكثر عرضة للإصابة، في إطار مقاربة وقائية شاملة تهدف إلى الحدّ من انتشار المرض.
وتؤكّد وزارة الزراعة التزامها الكامل حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، مثمّنةً الجهود الاستثنائية التي تبذلها الفرق البيطرية والميدانية العاملة بلا انقطاع، وموجّهةً لها الشكر والتقدير على تفانيها والتزامها المهني في إنجاح هذه الحملة الوطنية.
أخبار لبنان
الزراعة:
تلقيح
ثمانية
الحملة
الوطنية
لمكافحة
الحمى
القلاعية
التالي
الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
منتشرون شاركوا في مؤتمر الطاقة الاغترابية في البترون.. باسيل: مهتمون بموضوع الانتشار ونوليه الأولوية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-28
وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية
أخبار لبنان
2025-12-28
وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية
0
آخر الأخبار
2025-12-20
"الزراعة" أطلقت حملة لتحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل
آخر الأخبار
2025-12-20
"الزراعة" أطلقت حملة لتحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل
0
أخبار لبنان
2025-12-23
تقرير اليوم الثالث من حملة تحصين الأبقار ضد داء الحمى القلاعية
أخبار لبنان
2025-12-23
تقرير اليوم الثالث من حملة تحصين الأبقار ضد داء الحمى القلاعية
0
أخبار لبنان
2025-12-22
حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية
أخبار لبنان
2025-12-22
حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:04
أبو فاعور لـ"الأنباء الإلكترونية": ثقة كاملة بالجيش
صحف اليوم
01:04
أبو فاعور لـ"الأنباء الإلكترونية": ثقة كاملة بالجيش
0
صحف اليوم
01:00
لودريان في بيروت مطلع العام الجديد (اللواء)
صحف اليوم
01:00
لودريان في بيروت مطلع العام الجديد (اللواء)
0
أمن وقضاء
00:38
الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
أمن وقضاء
00:38
الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
0
أخبار لبنان
14:00
منتشرون شاركوا في مؤتمر الطاقة الاغترابية في البترون.. باسيل: مهتمون بموضوع الانتشار ونوليه الأولوية
أخبار لبنان
14:00
منتشرون شاركوا في مؤتمر الطاقة الاغترابية في البترون.. باسيل: مهتمون بموضوع الانتشار ونوليه الأولوية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:18
اليابان تحذر من أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان "تصعّد التوتر"
أخبار دولية
00:18
اليابان تحذر من أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان "تصعّد التوتر"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
0
أخبار دولية
2025-10-26
دخول قافلة مصرية إلى غزة للمساعدة في العثور على رفات الرهائن
أخبار دولية
2025-10-26
دخول قافلة مصرية إلى غزة للمساعدة في العثور على رفات الرهائن
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
0
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
2
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
3
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
4
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
5
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
6
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
7
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
8
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More