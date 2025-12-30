الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الزراعة: تلقيح نحو 31 ألف بقرة خلال ثمانية أيام ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الحمى القلاعية

أخبار لبنان
2025-12-30 | 16:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الزراعة: تلقيح نحو 31 ألف بقرة خلال ثمانية أيام ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الحمى القلاعية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزارة الزراعة: تلقيح نحو 31 ألف بقرة خلال ثمانية أيام ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الحمى القلاعية

 تواصل وزارة الزراعة تنفيذ الحملة الوطنية لتحصين الأبقار في مختلف المناطق اللبنانية لمواجهة مرض الحمى القلاعية، حيث دخلت الحملة يومها الثامن محققة نتائج متقدمة، تمثّلت بتلقيح نحو 31 ألف بقرة في 2,919 مزرعة موزّعة على امتداد الأراضي اللبنانية.

وفي هذا الإطار، تسلّمت وزارة الزراعة خلال الأسبوع الجاري 50 ألف جرعة لقاح إضافية، ليرتفع إجمالي اللقاحات المتوافرة إلى 100 ألف جرعة، وهي كمية كافية لتلقيح كامل قطيع الأبقار في لبنان، بما يشمل الجرعة الأولى والجرعة المعزِّزة الثانية المقرّر إعطاؤها بعد ثلاثة أسابيع، وفق البروتوكول الصحي المعتمد.

كما وأعلنت الوزارة أنّها تنتظر خلال الأسبوع المقبل وصول دفعة إضافية تضمّ 100 ألف جرعة لقاح، ما سيتيح إطلاق المرحلة التالية من الحملة، والتي تشمل تحصين الأغنام والماعز، على أن تبدأ من المناطق الحدودية والمناطق الأكثر عرضة للإصابة، في إطار مقاربة وقائية شاملة تهدف إلى الحدّ من انتشار المرض.

وتؤكّد وزارة الزراعة التزامها الكامل حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، مثمّنةً الجهود الاستثنائية التي تبذلها الفرق البيطرية والميدانية العاملة بلا انقطاع، وموجّهةً لها الشكر والتقدير على تفانيها والتزامها المهني في إنجاح هذه الحملة الوطنية.

أخبار لبنان

الزراعة:

تلقيح

ثمانية

الحملة

الوطنية

لمكافحة

الحمى

القلاعية

LBCI التالي
الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
منتشرون شاركوا في مؤتمر الطاقة الاغترابية في البترون.. باسيل: مهتمون بموضوع الانتشار ونوليه الأولوية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-28

وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-20

"الزراعة" أطلقت حملة لتحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-23

تقرير اليوم الثالث من حملة تحصين الأبقار ضد داء الحمى القلاعية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-22

حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
01:04

أبو فاعور لـ"الأنباء الإلكترونية": ثقة كاملة بالجيش

LBCI
صحف اليوم
01:00

لودريان في بيروت مطلع العام الجديد (اللواء)

LBCI
أمن وقضاء
00:38

الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

LBCI
أخبار لبنان
14:00

منتشرون شاركوا في مؤتمر الطاقة الاغترابية في البترون.. باسيل: مهتمون بموضوع الانتشار ونوليه الأولوية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:18

اليابان تحذر من أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان "تصعّد التوتر"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-26

دخول قافلة مصرية إلى غزة للمساعدة في العثور على رفات الرهائن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس

LBCI
خبر عاجل
13:38

الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي جديد غدًا...

LBCI
خبر عاجل
08:14

لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية

LBCI
حال الطقس
13:32

منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة

LBCI
أمن وقضاء
02:25

انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز

LBCI
أخبار لبنان
09:58

وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول

LBCI
خبر عاجل
02:41

السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي

LBCI
خبر عاجل
13:38

الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!

LBCI
أمن وقضاء
08:46

بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More