رسامني بحث مع السفير الأميركي شؤون قطاع النقل وإعادة الاعمار وشكر له دعم بلاده

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه سفير الولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى، في زيارة تعارف.



وتم خلال اللقاء، بحسب بيان، "بحث الخطط الرامية إلى إعادة تأهيل قطاع النقل في لبنان وتحديثه، بما في ذلك إمكان تنفيذ جهود إعادة إعمار شفافة تقودها الحكومة في الجنوب".



كما أطلع الوزير رسامني السفير الأميركي على "مشاريع توسيع مطار رفيق الحريري الدولي وتعزيز الإجراءات الأمنية فيه، بالإضافة إلى التدابير الجديدة المتّخذة في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس، ولا سيّما تعيين مجالس إدارة جديدة في كلا المرفأين وتركيب أجهزة تفتيش حديثة، بما يساهم في رفع مستوى السلامة وتعزيز الشفافية وتحسين الأداء التشغيلي".



وشكر الوزير رسامني "للولايات المتحدة الأميركية دعمها المتواصل للبنان"، مؤكداً "أهمية هذا الدعم في مساندة مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على تطوير الخدمات العامة وتحسين نوعية حياة المواطنين".