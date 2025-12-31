وزير العمل بحث مع اتحاد الوفاء في قضايا عمالية :العمل على ملف مجالس العمل التحكيمية بات في مراحله النهائية

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم وفدًا من اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة علي طاهر ياسين، وضم عددًا من أعضاء مجالس العمل التحكيمية.



وخلال اللقاء، عرض الوفد جملة من القضايا والمشاكل العمالية، وفي مقدمها ملف مجالس العمل التحكيمية وما يرافقه من تحديات تؤثر على حسن سير العمل وإنجاز الملفات العالقة.



من جهته، أكد الوزير حيدر أن "ملف مجالس العمل التحكيمية يشكل أولوية أساسية لديه منذ توليه مهامه"، مشيرًا إلى أن "العمل عليه بات في مراحله النهائية، وأنه وقع المرسوم المتعلق بتفعيل هذه المجالس، في إطار خطة واضحة لإعادة انتظام عملها وتسريع البت بالقضايا العمالية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء".