الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير العمل بحث مع اتحاد الوفاء في قضايا عمالية :العمل على ملف مجالس العمل التحكيمية بات في مراحله النهائية

أخبار لبنان
2025-12-31 | 04:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير العمل بحث مع اتحاد الوفاء في قضايا عمالية :العمل على ملف مجالس العمل التحكيمية بات في مراحله النهائية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير العمل بحث مع اتحاد الوفاء في قضايا عمالية :العمل على ملف مجالس العمل التحكيمية بات في مراحله النهائية

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم وفدًا من اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة علي طاهر ياسين، وضم عددًا من أعضاء مجالس العمل التحكيمية.

وخلال اللقاء، عرض الوفد جملة من القضايا والمشاكل العمالية، وفي مقدمها ملف مجالس العمل التحكيمية وما يرافقه من تحديات تؤثر على حسن سير العمل وإنجاز الملفات العالقة.

من جهته، أكد الوزير حيدر أن "ملف مجالس العمل التحكيمية يشكل أولوية أساسية لديه منذ توليه مهامه"، مشيرًا إلى أن "العمل عليه بات في مراحله النهائية، وأنه وقع المرسوم المتعلق بتفعيل هذه المجالس، في إطار خطة واضحة لإعادة انتظام عملها وتسريع البت بالقضايا العمالية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء".

أخبار لبنان

العمل

اتحاد

الوفاء

قضايا

عمالية

:العمل

مجالس

العمل

التحكيمية

مراحله

النهائية

LBCI التالي
رسامني بحث مع السفير الأميركي شؤون قطاع النقل وإعادة الاعمار وشكر له دعم بلاده
محمية أرز الشوف تختتم عامًا حافلًا بالجوائز العالمية والإنجازات التنموية بحضور جنبلاط وهاني وشهيب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-29

وزير العمل بحث مع سفيرة الإتحاد الأوروبي في دعم الوزارة وملف الضمان الإجتماعي

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-24

وزير العمل بحث مع وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في حلول للعمالة الاجنبية في المحطات

LBCI
اقتصاد
2025-12-24

اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية-الخليجية: نُعِدّ برنامج عمل للعام 2026

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-03

وزير العمل محمد حيدر بحث مع سفيرة الإتحاد الاوروبيّ في لبنان ساندرا دي وايلي في الأمور المتعلقة بالوزارة وسبل دعم الاتحاد الاوروبيّ لها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:15

بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة

LBCI
أخبار لبنان
08:49

السفير الفرنسي: الوقت حان ليستعيد لبنان مكانته الكاملة

LBCI
أخبار لبنان
08:24

وزارة الزراعة: أكثر من 45 ألف مزارع استفادوا من برامج الدعم بين آذار وكانون الأول 2025

LBCI
أمن وقضاء
07:42

تدابير أمنية واسعة للجيش في مختلف المناطق اللبنانية... وهذا ما أسفرت عنه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-22

قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة

LBCI
خبر عاجل
2025-12-26

الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:44

وزير العمل بحث مع اتحاد الوفاء في قضايا عمالية :العمل على ملف مجالس العمل التحكيمية بات في مراحله النهائية

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: يجب تدمير حماس بعد عودة الرهائن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس

LBCI
خبر عاجل
13:38

الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
13:32

منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة

LBCI
أخبار لبنان
09:58

وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول

LBCI
أمن وقضاء
00:38

الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

LBCI
خبر عاجل
13:38

الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!

LBCI
أمن وقضاء
07:37

في الضاحية... مواطنون يتعهّدون بعدم إطلاق النار والتبليغ عن أي مخالفة

LBCI
أمن وقضاء
10:22

الجيش: عمليات دهم وتوقيف 15 مواطنًا في منطقة جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
07:42

تدابير أمنية واسعة للجيش في مختلف المناطق اللبنانية... وهذا ما أسفرت عنه

LBCI
حال الطقس
02:08

منخفض جوي ثالث يبدأ اليوم...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More