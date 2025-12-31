وزارة الزراعة: أكثر من 45 ألف مزارع استفادوا من برامج الدعم بين آذار وكانون الأول 2025

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه "في إطار التزامها بدعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي استفاد 45,435 مزارعًا ومزرعة من المساعدات الزراعية المختلفة بين شهري آذار وكانون الأول 2025، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين وفي مختلف المناطق اللبنانية".



وأوضحت الوزارة أن هذه المساعدات تنوّعت لتشمل برامج دعم مباشرة ومدخلات إنتاج وتدريب وبنى تحتية زراعية، بهدف رفع القدرة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي.



وشملت المساعدات:



- توزيع بذور قمح على 600 مزارع



- مساعدات نقدية استفاد منها 5,069 مزارعًا



- تحصينًا صحيًا للماشية ضد الحمى القلاعية شمل 2,577 مزرعة، توزيع مناشير ومقصّات زراعية على 3,197 مزارعًا



- تقديم شتول زيتون إلى 10,000 مزارع في مختلف المناطق اللبنانية، برامج تدريب وإرشاد زراعي استفاد منها 19,802 مزارع، توزيع سماد سائل عضوي على 3,960 مزارعًا



- تنفيذ تمديدات ري لصالح 230 مزرعة.



وأكدت وزارة الزراعة أن هذه البرامج تأتي ضمن رؤيتها الهادفة إلى دعم المزارع اللبناني بشكل متكامل، من خلال الجمع بين الدعم المباشر وبناء القدرات وتعزيز الاستدامة الزراعية، تحت شعار #الزراعة_نبض_الأرض_والحياة".



كما أكدت "استمرار العمل مع الشركاء لتوسيع نطاق الدعم خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب التحديات الاقتصادية والمناخية، ويساهم في تثبيت المزارعين في أرضهم وتعزيز دور الزراعة كركيزة أساسية في الاقتصاد "الوطني".