بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة

الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج:#عيناتا_الارز #كفرذبيان #حدث_بعلبك#العاقورة #حدث_بعلبك#الهرمل #سير_الضنية#الهرمل #القبيات#معاصر_الشوف #كفريا#تنورين_الفوقا #حدث_الجبة
— التحكم المروري (@tmclebanon) December 31, 2025
للمواطنين الذين سيسلكون الطرقات الجبلية.
*التأكد من وجود سلاسل معدنية.
*وضع سائل مانع التجميد في مبرد السيارة.
*التأكد من بطارية الهاتف لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
*توفير حقيبة إسعافات أولية.
لتعرف حال الطرقات وتستقبل السنة الجديدة بأمان .
نحنا معك على مدار الساعة
الخط الساخن 1720#غرفة_التحكم_المروري
