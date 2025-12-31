بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:



- عيناتا الأرز

- كفرذبيان - حدث بعلبك

- العاقورة - حدث بعلبك

- الهرمل - سير الضنية

- الهرمل - القبيات

- معاصر الشوف - كفريا

- تنورين الفوقا - حدث الجبة.

الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج:#عيناتا_الارز #كفرذبيان #حدث_بعلبك#العاقورة #حدث_بعلبك#الهرمل #سير_الضنية#الهرمل #القبيات#معاصر_الشوف #كفريا#تنورين_الفوقا #حدث_الجبة — التحكم المروري (@tmclebanon) December 31, 2025 ودعت المواطنين الذين سيسلكون الطرقات الجبلية الى:



- التأكد من وجود سلاسل معدنية.

- وضع سائل مانع التجميد في مبرد السيارة.

- التأكد من بطارية الهاتف لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

- توفير حقيبة إسعافات أولية. ودعت المواطنين الذين سيسلكون الطرقات الجبلية الى:- التأكد من وجود سلاسل معدنية.- وضع سائل مانع التجميد في مبرد السيارة.- التأكد من بطارية الهاتف لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.- توفير حقيبة إسعافات أولية.



للمواطنين الذين سيسلكون الطرقات الجبلية.

*التأكد من وجود سلاسل معدنية.

*وضع سائل مانع التجميد في مبرد السيارة.

*التأكد من بطارية الهاتف لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

*توفير حقيبة إسعافات أولية. — التحكم المروري (@tmclebanon) December 31, 2025 وقالت غرفة التحكم المروري عبر "إكس": لتعرف حال الطرقات وتستقبل السنة الجديدة بأمان، نحنا معك على مدار الساعة. الخط الساخن: 1720". وقالت غرفة التحكم المروري عبر "إكس": لتعرف حال الطرقات وتستقبل السنة الجديدة بأمان، نحنا معك على مدار الساعة. الخط الساخن: 1720".