السفير الأميركي زار الراعي: اللقاء كان ممتازا وتحدثنا عن لبنان وعن غيرتنا عليه

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ميشال عيسى في زيارة بروتوكولية، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة محليا واقليميا.وبعد اللقاء، قال عيسى: "الزيارة كانت مناسبة لتقديم التهاني لغبطته بالأعياد المجيدة، وهي المرة الأولى التي أزور فيها بكركي بعد تسلمي مهامي الدبلوماسية وأنا مسرور جدا، لقد تبادلنا الآراء مع غبطته في عدد من المواضيع".وأضاف: "لقد كان من المفترض أن آتي من قبل الا أن الظروف في لبنان مع زيارة قداسة البابا لم تسمح، لقد كان اللقاء مع غبطته ممتازا، وتحدثنا عن لبنان وعن غيرتنا عليه وعن السلام فيه، وأنا اشكر غبطته على هذا الإستقبال".على صعيد آخر، تلقى الراعي سلسلة اتصالات تهنئة بالأعياد المجيدة ابرزها من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبو المنى.