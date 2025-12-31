سلام: للإسراع بتحديد الدفعة الأولى من مشاريع اعادة الاعمار التي سيُموَّل تنفيذها من قرض البنك الدولي قبل منتصف كانون الثاني

بعد مصادقة مجلس النواب مؤخرًا على قرض البنك الدولي LEAP المتعلق بالمساعدة الطارئة للبنان، اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قبّاني والمسؤولين عن المشروع في المجلس.وخلال الاجتماع، طلب الرئيس سلام من المجلس الإسراع في تحديد الدفعة الأولى من المشاريع ذات الأولوية التي سيُموَّل تنفيذها من القرض، في إطار جهود إعادة الإعمار، وذلك قبل منتصف كانون الثاني 2026، تمهيدًا للبدء بتلزيم المشاريع الضرورية فور تحديدها في أقرب وقت.كما شدّد الرئيس سلام على أنّ إعادة بناء البنى التحتية تشكّل خطوة أساسية ومحورية في دعم سبل العيش، وهي المدخل الأوّل نحو العودة المستدامة إلى المناطق المتضرّرة.