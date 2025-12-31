الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام: للإسراع بتحديد الدفعة الأولى من مشاريع اعادة الاعمار التي سيُموَّل تنفيذها من قرض البنك الدولي قبل منتصف كانون الثاني

أخبار لبنان
2025-12-31 | 13:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام: للإسراع بتحديد الدفعة الأولى من مشاريع اعادة الاعمار التي سيُموَّل تنفيذها من قرض البنك الدولي قبل منتصف كانون الثاني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سلام: للإسراع بتحديد الدفعة الأولى من مشاريع اعادة الاعمار التي سيُموَّل تنفيذها من قرض البنك الدولي قبل منتصف كانون الثاني

بعد مصادقة مجلس النواب مؤخرًا على قرض البنك الدولي LEAP المتعلق بالمساعدة الطارئة للبنان، اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قبّاني والمسؤولين عن المشروع في المجلس.

وخلال الاجتماع، طلب الرئيس سلام من المجلس الإسراع في تحديد الدفعة الأولى من المشاريع ذات الأولوية التي سيُموَّل تنفيذها من القرض، في إطار جهود إعادة الإعمار، وذلك قبل منتصف كانون الثاني 2026، تمهيدًا للبدء بتلزيم المشاريع الضرورية فور تحديدها في أقرب وقت.

كما شدّد الرئيس سلام على أنّ إعادة بناء البنى التحتية تشكّل خطوة أساسية ومحورية في دعم سبل العيش، وهي المدخل الأوّل نحو العودة المستدامة إلى المناطق المتضرّرة.
 

أخبار لبنان

نواف سلام

الإعمار

LBCI التالي
الـLBCI بين الناس… وسام حنا يوزّع الفرح والجوائز على الطرقات
الرئيس عون: نتمنّى على اللبنانيين عدم إطلاق نار والانتباه أثناء القيادة... "واللي بدو يسكر يسكر بس ما يسوق سيارة"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-11-18

وزير المالية استقبل وفداً رفيعاً من البنك الدولي: مشروع إعادة الإعمار يحتاج إلى دقائق ليصبح حقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-06

قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار

LBCI
خبر عاجل
2025-11-06

الوزير ياسين جابر بعد لقاء وفد من البنك الدولي ردًا على سؤال لل LBCI: التأخر في اقرار قرض الـ ٢٥٠ مليون دولار المخصص لإعادة الإعمار يدعو الى التخوف من إلغائه

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-12

مجلس الإنماء والإعمار اختتم "مشروع الطرقات والعمالة" الممول من قرض "البنك الدولي" وGCFF

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

الـLBCI تواكب احتفالات رأس السنة من دبي التي تستقبل السنة الجديدة بحفل لبناني كبير

LBCI
أخبار لبنان
14:03

وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي يتفقدان إطلاق الدوريات الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

تحذيرات أمنية في إسرائيل من حرب على حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
13:56

وزارة الأشغال توضّح ملابسات تجمّع مياه الأمطار في طرابلس وشكا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-12-08

الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان نقل رسالة دعم من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان واثنى على توسعة الميكانينزم

LBCI
آخر الأخبار
07:12

التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام كل المركبات حاليًا والرؤية سيئة

LBCI
حال الطقس
2025-12-29

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-25

باسيل: الحكومة بقراراتها تشجع السوريين على المجيء إلى لبنان والتيار رفع الصوت وحيدًا في 2011

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

انتشار الأخبار المزيّفة بالذكاء الاصطناعي يهدد أوروبا: من لندن إلى وارسو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

إسرائيل واليونان وقبرص…في المواجهة مع تركيا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

توقيفات في الجمارك على خلفية هورمونات غير مرخصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

قانون الفجوة المالية... إشكاليات تثير اعتراض المصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

من اليمن إلى سوريا... مشهد متفجر وجغرافيا تتغير

LBCI
حال الطقس
14:09

المنخض الجوي الى اشتداد والثلوج فجر الجمعة تلامس الـ١١٠٠ متر

LBCI
أخبار دولية
14:09

المتحدث باسم القوات الحكومية الجنوبية في اليمن: القوات لن تنسحب من مواقعها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

الـLBCI تواكب احتفالات رأس السنة من دبي التي تستقبل السنة الجديدة بحفل لبناني كبير

LBCI
أخبار لبنان
14:03

وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي يتفقدان إطلاق الدوريات الأمنية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:08

منخفض جوي ثالث يبدأ اليوم...

LBCI
أخبار لبنان
09:15

بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة

LBCI
أمن وقضاء
00:38

الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

LBCI
أمن وقضاء
11:13

توقيف الشيخ خلدون عريمط على ذمة التحقيق

LBCI
أخبار دولية
10:13

بالصور - سيدني تستقبل العام الجديد: عرض للألعاب النارية بوجود أمني مكثف... ودقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا هجوم بونداي

LBCI
أمن وقضاء
07:37

في الضاحية... مواطنون يتعهّدون بعدم إطلاق النار والتبليغ عن أي مخالفة

LBCI
أمن وقضاء
07:42

تدابير أمنية واسعة للجيش في مختلف المناطق اللبنانية... وهذا ما أسفرت عنه

LBCI
أخبار لبنان
06:32

الرئيس عون: الأجواء السائدة توحي بالايجابية... الوضع الأمني بلبنان يعتبر من الأفضل بين دول العالم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More