الرئيس عون: نتمنّى على اللبنانيين عدم إطلاق نار والانتباه أثناء القيادة... "واللي بدو يسكر يسكر بس ما يسوق سيارة"

قبل ساعات من انطلاق احتفالات رأس السنة، جولة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على غرف عمليات قوى الأمن الداخلي، الدفاع المدني، الصليب الأحمر وغرفة عمليات وزارة الدفاع والجيش في اليرزة، منوها بالتضحيات التي يبذلها الأمنيون والعسكريون والمسعفون الذين اختاروا البقاء في عملهم لتأدية واجبهم الوطني بدلا من قضاء ليلة العيد مع عائلاتهم، وذلك للسهر على حسن سير مواكبة ليلة رأس السنة في مختلف المناطق اللبنانية تجنبا لأي حوادث وتحسبا لأي طارىء على الأرض.



ومن غرفة عمليات الدفاع المدني، قال عون: "أعلم بتضحياتكم التي تقومون بها للمحافظة على سلامة المواطن اللبناني والفرحة الكبيرة هي عندما تمرّ هذه الليلة على سلامة ولا يتم تسجيل أي حادث". وأكد أن فعالية العمل هي بسرعة التدخل.



وتمنّى الرئيس عون خلال تفقده غرفة عمليات الصليب الأحمر أن يتجاوب اللبنانيون مع التدابير المتخذة.



ومن غرفة العمليات في وزارة الدفاع، قال رئيس الجمهورية: "نتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة خير وبركة على الجميع وعلى لبنان والفرحة الكبيرة أن يعيّد الناس بأمان"، مشددا على أنه لا يجب التهاون مع اطلاق النار.



وأضاف: "نتمنّى على اللبنانيين أن يسهروا ويفرحوا ولكن من دون إطلاق نار كما نتمنى عليهم الانتباه أثناء القيادة". وتابع: "اللي بدو يسكر يسكر بس ما يسوق سيارة".