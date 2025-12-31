الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الأشغال توضّح ملابسات تجمّع مياه الأمطار في طرابلس وشكا
أخبار لبنان
2025-12-31 | 13:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
وزارة الأشغال توضّح ملابسات تجمّع مياه الأمطار في طرابلس وشكا
أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل بيانا جاء فيه:
إلحاقًا بمقطع الفيديو الذي جرى تداوله ويُظهر تعرّض عدد من السيارات للغرق في منطقة البداوي في شمال مدينة طرابلس، يهمّ وزارة الأشغال العامة والنقل توضيح الوقائع التالية، حرصًا على الدقّة ووضع الأمور في إطارها الصحيح:
إنّ الموقع الظاهر في الفيديو يقع في منطقة المنكوبين داخل مدينة طرابلس، وهي منطقة خارج نطاق صلاحيات وزارة الأشغال العامة والنقل. وقد شهدت هذه المنطقة هطولًا مطريًا غزيرًا واستثنائيًا خلال فترة زمنية قصيرة، ما أدّى إلى تدفّق كميات كبيرة من المياه باتجاه جزء من الأوتوستراد المحاذي، فتجمّعت المياه بشكل موقّت وأعاقت حركة المرور.
في الساعة الخامسة مساءً سُجّل تجمّع المياه على هذا المقطع من الطريق. وبعد نحو عشر دقائق فقط، أي في الساعة الخامسة وعشر دقائق، باشرت فرق الوزارة الميدانية التدخّل على الأوتوستراد، بحضور المكتب الاستشاري دار الهندسة، حيث جرى التأكّد من أنّ قنيات تصريف مياه الأمطار كانت نظيفة وتعمل بشكل طبيعي، واتُّخذت إجراءات ميدانية فورية لتسريع التصريف نتيجة الغزارة الاستثنائية للأمطار.
وقد أسفرت هذه الأعمال عن تصريف المياه بالكامل خلال نحو خمس عشرة دقيقة، لتعود حركة السير إلى طبيعتها، كما تظهر مقاطع الفيديو اللاحقة التي توثّق زوال الحالة الطارئة. ويُشار في هذا السياق إلى أنّ شدّة الهطول خلال تلك الدقائق فاقت القدرة الاستيعابية لشبكات تصريف مياه الأمطار في محيط الموقع، ما أدّى إلى هذا التجمّع المؤقّت.
أمّا في ما يتعلّق بتجمّع المياه الذي سُجّل على الأوتوستراد الساحلي في منطقة شكا، فتوضح الوزارة أنّ غزارة المتساقطات المطرية خلال فترة زمنية قصيرة أدّت إلى تجاوز القدرة الاستيعابية لشبكات تصريف مياه الأمطار في هذا المقطع، ما تسبّب بتجمّعٍ مؤقّتٍ للمياه. وتؤكّد الوزارة أنّ فرقها كانت متواجدة أساسًا على هذا المحور، وتتابع ميدانيًا وبشكل متواصل عمل القنيات ومجاري التصريف، وتقوم بالإجراءات اللازمة لضمان حسن عملها والتدخّل الفوري عند أي طارئ، بما يضمن السلامة العامة وانسياب حركة المرور.
وأكدت وزارة الأشغال جهوزية فرقها للتدخّل السريع ضمن نطاق صلاحياتها، ومواصلتها العمل الميداني لمعالجة أي طارئ يطال الطرقات التابعة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة المواطنين وانسياب حركة المرور.
أخبار لبنان
وزارة الأشغال
مياه
الأمطار
طرابلس
شكا
التالي
تحذيرات أمنية في إسرائيل من حرب على حزب الله
الـLBCI بين الناس… وسام حنا يوزّع الفرح والجوائز على الطرقات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-06
وزارة الاشغال: اعمال متقدّمة لتوسيع قناة تصريف مياه الأمطار في ضبية ضمن الخطة الوطنية للحدّ من الفيضانات
أخبار لبنان
2025-10-06
وزارة الاشغال: اعمال متقدّمة لتوسيع قناة تصريف مياه الأمطار في ضبية ضمن الخطة الوطنية للحدّ من الفيضانات
0
أخبار لبنان
2025-10-16
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
أخبار لبنان
2025-10-16
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
0
أخبار لبنان
2025-11-02
رئيس اتحاد بلديات الفيحاء أوضح: كورنيش الميناء تعود ملكيته لوزارة الأشغال
أخبار لبنان
2025-11-02
رئيس اتحاد بلديات الفيحاء أوضح: كورنيش الميناء تعود ملكيته لوزارة الأشغال
0
خبر عاجل
2025-11-05
وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة
خبر عاجل
2025-11-05
وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الـLBCI تواكب احتفالات رأس السنة من دبي التي تستقبل السنة الجديدة بحفل لبناني كبير
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الـLBCI تواكب احتفالات رأس السنة من دبي التي تستقبل السنة الجديدة بحفل لبناني كبير
0
أخبار لبنان
14:03
وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي يتفقدان إطلاق الدوريات الأمنية
أخبار لبنان
14:03
وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي يتفقدان إطلاق الدوريات الأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تحذيرات أمنية في إسرائيل من حرب على حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تحذيرات أمنية في إسرائيل من حرب على حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الـLBCI بين الناس… وسام حنا يوزّع الفرح والجوائز على الطرقات
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الـLBCI بين الناس… وسام حنا يوزّع الفرح والجوائز على الطرقات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-12-08
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
2025-12-08
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
0
آخر الأخبار
2025-11-09
فوز مروان ضاهر بمنصب النقيب في انتخابات نقابة المحامين في الشمال
آخر الأخبار
2025-11-09
فوز مروان ضاهر بمنصب النقيب في انتخابات نقابة المحامين في الشمال
0
أخبار لبنان
2025-12-21
رئيسُ الحكومة لـ“الشرق الأوسط”: المجلس سينعقد بدايات العام لتقييم المرحلة الأولى
أخبار لبنان
2025-12-21
رئيسُ الحكومة لـ“الشرق الأوسط”: المجلس سينعقد بدايات العام لتقييم المرحلة الأولى
0
أخبار دولية
2025-12-12
أوكرانيا: قصفنا سفينتين روسيتين تنقلان معدات عسكرية في بحر قزوين
أخبار دولية
2025-12-12
أوكرانيا: قصفنا سفينتين روسيتين تنقلان معدات عسكرية في بحر قزوين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
انتشار الأخبار المزيّفة بالذكاء الاصطناعي يهدد أوروبا: من لندن إلى وارسو
تقارير نشرة الاخبار
14:20
انتشار الأخبار المزيّفة بالذكاء الاصطناعي يهدد أوروبا: من لندن إلى وارسو
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
إسرائيل واليونان وقبرص…في المواجهة مع تركيا؟
تقارير نشرة الاخبار
14:15
إسرائيل واليونان وقبرص…في المواجهة مع تركيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
توقيفات في الجمارك على خلفية هورمونات غير مرخصة
تقارير نشرة الاخبار
14:14
توقيفات في الجمارك على خلفية هورمونات غير مرخصة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
قانون الفجوة المالية... إشكاليات تثير اعتراض المصارف
تقارير نشرة الاخبار
14:13
قانون الفجوة المالية... إشكاليات تثير اعتراض المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
من اليمن إلى سوريا... مشهد متفجر وجغرافيا تتغير
تقارير نشرة الاخبار
14:12
من اليمن إلى سوريا... مشهد متفجر وجغرافيا تتغير
0
حال الطقس
14:09
المنخض الجوي الى اشتداد والثلوج فجر الجمعة تلامس الـ١١٠٠ متر
حال الطقس
14:09
المنخض الجوي الى اشتداد والثلوج فجر الجمعة تلامس الـ١١٠٠ متر
0
أخبار دولية
14:09
المتحدث باسم القوات الحكومية الجنوبية في اليمن: القوات لن تنسحب من مواقعها
أخبار دولية
14:09
المتحدث باسم القوات الحكومية الجنوبية في اليمن: القوات لن تنسحب من مواقعها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الـLBCI تواكب احتفالات رأس السنة من دبي التي تستقبل السنة الجديدة بحفل لبناني كبير
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الـLBCI تواكب احتفالات رأس السنة من دبي التي تستقبل السنة الجديدة بحفل لبناني كبير
0
أخبار لبنان
14:03
وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي يتفقدان إطلاق الدوريات الأمنية
أخبار لبنان
14:03
وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي يتفقدان إطلاق الدوريات الأمنية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:08
منخفض جوي ثالث يبدأ اليوم...
حال الطقس
02:08
منخفض جوي ثالث يبدأ اليوم...
2
أخبار لبنان
09:15
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة
أخبار لبنان
09:15
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة
3
أمن وقضاء
00:38
الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
أمن وقضاء
00:38
الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
4
أمن وقضاء
11:13
توقيف الشيخ خلدون عريمط على ذمة التحقيق
أمن وقضاء
11:13
توقيف الشيخ خلدون عريمط على ذمة التحقيق
5
أخبار دولية
10:13
بالصور - سيدني تستقبل العام الجديد: عرض للألعاب النارية بوجود أمني مكثف... ودقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا هجوم بونداي
أخبار دولية
10:13
بالصور - سيدني تستقبل العام الجديد: عرض للألعاب النارية بوجود أمني مكثف... ودقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا هجوم بونداي
6
أمن وقضاء
07:37
في الضاحية... مواطنون يتعهّدون بعدم إطلاق النار والتبليغ عن أي مخالفة
أمن وقضاء
07:37
في الضاحية... مواطنون يتعهّدون بعدم إطلاق النار والتبليغ عن أي مخالفة
7
أمن وقضاء
07:42
تدابير أمنية واسعة للجيش في مختلف المناطق اللبنانية... وهذا ما أسفرت عنه
أمن وقضاء
07:42
تدابير أمنية واسعة للجيش في مختلف المناطق اللبنانية... وهذا ما أسفرت عنه
8
أخبار لبنان
06:32
الرئيس عون: الأجواء السائدة توحي بالايجابية... الوضع الأمني بلبنان يعتبر من الأفضل بين دول العالم
أخبار لبنان
06:32
الرئيس عون: الأجواء السائدة توحي بالايجابية... الوضع الأمني بلبنان يعتبر من الأفضل بين دول العالم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More