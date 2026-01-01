أهالي مخيم البداوي إلى الجهات المعنية: لمحاسبة المسؤولين عن أضرار العاصفة

طالب أهالي مخيم البداوي الجهات المعنية، واللجنة الشعبية، ومدير المخيم، بـ”تحمل مسؤولياتهم كاملة حيال الأضرار التي لحقت بعدد كبير من منازلهم ومحالهم التجارية، نتيجة تسرب مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي إليها".

ودعوا إلى فتح هذا المَلف بجدية وشفافية، ومحاسبة القائمين على تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تسببت بهذه الأضرار.

وأوضحوا أنه، "في ظل العاصفة المطرية التي تضرب المنطقة، شهد المخيم حالة غير مسبوقة من غرق الحارات والشوارع، حيث غمرت مياه الأمطار معظم الأحياء، ولا سيما في المناطق التي نفذت فيها أخيرًا، مشاريع للبِنية التحتية”.

كما أوضحوا أنّ ذلك أدى إلى تسرب مياه الأمطار ومياه الصرف الصحيّ إلى عدد من المنازل والمحال التجارية، متسببًا بأضرار مادية جسيمة، فضلًا عن إغلاق بعض الحارات وعرقلة حركة الأهالي.