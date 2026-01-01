رئيس الحكومة: عهدٌ متجدّد بأن نتابع العمل لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية

توجّه رئيس الحكومة نواف سلام إلى اللبنانيين بأطيب التمنيات، في حلول رأس السنة.

وتمنى لهم سنة تحمل الأمل باستمرار تعافي الدولة واستعادة الثقة بها.

ووعدهم بأن يواصل، وإياهم، مسيرة الإصلاح وبسط سلطة الدولة.

وكتب عبر اكس: “عهدٌ متجدّد بأن نتابع العمل لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية، وازالة الاحتلال، وتأمين عودة أسرانا”.

وأضاف: “في هذه الليلة، تحية تقدير لعناصر الجيش وقوى الأمن المنتشرين على امتداد الوطن، ساهرين على أمن اللبنانيين وسلامتهم”.