إغلاق معبر العريضة الحدودي بشكل موقت اعتباراً من اليوم... اليكم التفاصيل

أعلنت المديرية العامة للأمن العام إغلاق معبر العريضة الحدودي بشكل موقت اعتباراً من اليوم، وذلك بسبب ارتفاع منسوب النهر والأضرار التي لحقت بالجسر الرابط بين ضفتي المعبر على الجانب السوري. ويأتي هذا الإجراء حفاظاً على السلامة العامة وضمان سلاسة حركة العبور.

ولفتت المديرية في بيان، الى أن الدخول إلى الأراضي اللبنانية والخروج منها متاح عبر مركزَي المصنع والقاع الحدوديين، حيث تستمر الحركة فيهما بشكل طبيعي وفق الإجراءات المعتادة.

وأشارت الى انه سيتم إبلاغ المواطنين بأي تحديثات أو تغييرات فور الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة، مع التذكير بضرورة متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام والالتزام بالتوجيهات حفاظاً على السلامة الشخصية.