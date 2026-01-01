الرئيس عون هنأ القوى العسكرية والأمنية والإسعافية على نجاح الاجراءات المتخذة ليلة رأس السنة

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم سلسلة تقارير من الأجهزة العسكرية والأمنية والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني عن الوضع ، أظهرت أن ليلة رأس السنة مرت بهدوء وامان نتيجة الاجراءات الامنية التي اتخذها الجيش والقوى الامنية الاخرى على امتداد المناطق اللبنانية كافةً ، كما لم تسجل حوادث سير تذكر.



وهنأ الرئيس عون الاجهزة العسكرية والأمنية والهيئات الاسعافية على نجاح الاجراءات والتدابير التي اتخذت ليل امس ، والتنسيق في ما بينها ما وفّر الاجواء الآمنة والمستقرة لاستقبال السنة الجديدة بسلام وامان.



وجدد رئيس الجمهورية تمنياته بان تكون سنة ٢٠٢٦ سنة خير وامان واستقرار يتحقق فيها ما يتمناه اللبنانيون لوطنهم من عزة وتقدم ويندمل الجرح الجنوبي النازف ويعود ابناء القرى الجنوبية إلى منازلهم آمنين مطمئنين ويبسط الجيش اللبناني سيادته على طول الحدود الجنوبية ويتحرر الاسرى.



يذكر ان الرئيس عون كان جال ليل امس على غرف العمليات لقوى الامن الداخلي والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والجيش حيث اطلع ميدانياً على التدابير المتخذة في الأراضي اللبنانية كافة لحفظ الامن في ليلة رأس السنة ، وزود القيادات المعنية بتوجيهاته.