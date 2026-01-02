متري: ما يتم تداوله عن تحركات أنصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو الى القلق

كتب نائب رئيس الحكومة طارق متري على منصة "إكس": "ما يتم تداوله في الاعلام وبين الناس عن تحركات أنصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو الى القلق. لا بد للأجهزة الأمنية اللبنانية أن تتحقق من صحته وتتخذ التدابير المناسبة، فهذا واجبها. ويترتب عليها، وعلينا جميعا أن ندرأ مخاطر القيام بأي أعمال تسيء الى وحدة سوريا أو تهدد أمنها واستقرارها، في لبنان أو انطلاقا منه. كما يدعونا ذلك الى المزيد من التعاون مع السلطات السورية على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصلحة المشتركة".