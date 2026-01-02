الأخبار
عزّ الدين من الخرايب: ما فشل فيه العدو عسكريًا لن يمر سياسيًا

أخبار لبنان
2026-01-02 | 04:03
مشاهدات عالية
عزّ الدين من الخرايب: ما فشل فيه العدو عسكريًا لن يمر سياسيًا
3min
عزّ الدين من الخرايب: ما فشل فيه العدو عسكريًا لن يمر سياسيًا

شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزّ الدين خلال كلمة ألقاها في احتفال تأبيني في بلدة الخرايب، على أن "مسار المقاومة منذ نشأتها حتى اليوم شكّل تحوّلًا تاريخيًا في معادلة الصراع مع العدو الإسرائيلي، إذ استطاعت خلال نحو ثمانية عشر عامًا أن تُنهي الاحتلال عن معظم الأرض اللبنانية، وتُخرج العدو مهزومًا من دون أن يحقق أيًّا من أهدافه، مؤكّدًا أن هذا الإنجاز لم يكن عسكريًا فقط، بل تأسّس على روحٍ عقائدية وإيمانية صنعت توازنًا حقيقيًا في ميزان القوى".

و أشار إلى أن "المعارك الأخيرة، رغم ما رافقها من آلام وتضحيات، كشفت مجددًا صلابة الميدان، حيث أثبت شباب المقاومة، أبناء البيئة الوطنية المؤمنة بخيارها، أنهم متجذّرون في مدرسة كربلاء وقيمها، وقادرون على إفشال أخطر المخططات"، لافتًا إلى أن "العدو زجّ بخمس فرق عسكرية لاحتلال خمس قرى، فعجز عن تحقيق ذلك".

وأكد أن "هذه الروحية القتالية تشكّل الرافعة الأساسية لأي مواجهة، ولولاها لكان العدو اليوم يفرض وقائع استيطانية جديدة على خط التماس ويقيم مناطق عازلة تحت مسميات اقتصادية أو سياحية لإعدام الحياة ومنع عودة الأهالي إلى قراهم".

وتوقف عند مرحلة ما بعد العام 2006، معتبرًا أن "الولايات المتحدة تحاول عبر السياسة والضغوط والمؤامرات تحقيق ما فشل فيه العدو ميدانيًا"، مشيرًا إلى أن "لبنان والمقاومة التزما كل موجبات الاتفاقات، فيما لا يزال العدو متفلّتًا من أي التزام". ودعا "الدولة ورعاة الاتفاق إلى إلزام العدو وقف اعتداءاته، تمهيدًا لحوار وطني داخلي خالص حول الاستراتيجيات التي تضمن قوة لبنان وسيادته، بعيدًا من أي تدخل خارجي".
وفي الشأن الحكومي، أكد أن "على الحكومة مسؤوليات واضحة التزمت بها في بيانها الوزاري، وفي مقدّمها تحرير الأرض، وقف الاعتداءات، إعادة الأسرى، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار". 

وشدّد على أن "العجز غير مبرّر، فالدولة قادرة على رفع الصوت في المحافل الدولية وفضح الاعتداءات الإسرائيلية، وإصدار قرار سياسي واضح يكلّف الجيش اللبناني اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية السيادة، وتأمين عودة المواطنين إلى قراهم وممتلكاتهم، ولا سيما في القرى الأمامية".

وطالب "الحكومة بالتحرك الجدي للإفراج عن المواطنين اللبنانيين الذين اختطفهم العدو بعد وقف إطلاق النار"، معتبرًا أن "ما جرى هو عملية خطف لا أسر، وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية".

كما شدد على أن "الإسراع في إعادة البناء والإعمار ضرورة وطنية ملحّة لمنع العدو من استغلال أي فراغ لفرض وقائع جديدة"، مؤكدا أن "الأهالي جاهزون للعودة ولو بأدنى مقومات الحياة، لإيصال رسالة واضحة بأن هذه الأرض لأهلها، وأن التمسك بها خيار لا رجعة عنه"، محذرًا "في الوقت نفسه من خطورة التماهي الداخلي مع العدو، الذي يشكّل تهديدًا إضافيًا لوحدة الوطن في مواجهة".

أخبار لبنان

الدين

الخرايب:

العدو

عسكريًا

سياسيًا

