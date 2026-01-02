قرار لدريان بتأليف مجلس عُمدة "مؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية" التابعة لدار الفتوى

أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قرارا بتأليف مجلس عُمدة "مؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية" التابعة لدار الفتوى، من الآتية أسماؤهم: الأستاذ محمد خالد سنو رئيساً لمجلس العُمدَة، المحامي حسين مسالخي نائباً للرئيس، القاضي الشيخ وسيم الفلاح أميناً للسر، طارق برازي أميناً للمال، عماد سوبرة أميناً للعلاقات العامة، محمود المدني الدفتردار أميناً للعلاقات الخارجية، وكل من نزيه حمد، الدكتور هاني الشعار، عبد الرحمن الحمصي، نبيل شهاب، إبراهيم القيسي وفاروق المكحّل أعضاء.