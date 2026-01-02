الحاج اطلع الرئيس عون على إنجازات وزارة الاتصالات : ارتفاع بإيرادات الهاتف الخليوي

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الاتصالات شارل الحاج على ما تحقّق خلال العام 2025 في الوزارة، ضمن استراتيجية ارتكزت على مسارين أساسيين: تطبيق القانون 431، وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين والشركات، من خلال تفعيل أداء مديريات الوزارة والمؤسسات التابعة لها، عبر إعادة النظر في الموازنات وتبديل أولويات الاستثمار.



ولفت الوزير الحاج إلى أن "عائدات قطاع الهاتف الخليوي ارتفعت سنة 2025 إلى 534 مليون دولار (493 مليون دولار سنة 2024)، رغم الإنفاق الاستثماري البالغ 55.1 مليون دولار سنة 2025 (14.2 مليون دولار سنة 2024)، وقد تحقّقت الأموال للاستثمار من دون أي زيادات على التعرفة".