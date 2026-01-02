الأخبار
الرئيس عون أبرق الى نظيره السويسري معزيا بضحايا كرانس-مونتانا واطلع من مكي على انجازات وزارته وهنأ فرقة "مياس" على نجاحاتها
أخبار لبنان
2026-01-02 | 09:11
الرئيس عون أبرق الى نظيره السويسري معزيا بضحايا كرانس-مونتانا واطلع من مكي على انجازات وزارته وهنأ فرقة "مياس" على نجاحاتها
بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي في مجمل الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الدقيقة.
كما أطلع الوزير مكي الرئيس عون على التقدم المحقق في عمل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لا سيما ضمن مبادرة إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030، التي تشكل للمرة الأولى منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب قبل 65 عامًا محاولة شاملة لإعادة بناء الإدارة العامة على أسس حديثة ومتكاملة.
وفي هذا الإطار، أكد مكي أن الوزارة أنجزت المرحلة الأولى المتمثلة بشرعة المواطن التي ترسخ مبادئ الإدارة العامة الحديثة وتحدد حقوق وواجبات كل من المواطن والإدارة.
وقال: "كذلك، انطلقت المرحلة الثانية من المبادرة والمتعلقة بإعداد المخطط التوجيهي لإعادة تنظيم الإدارة العامة، وذلك بعد تأمين التمويل اللازم، على أن تنجز خلال النصف الأول من العام. مسار إصلاحي واضح، بخطوات عملية، نحو إدارة حديثة تستعيد ثقة المواطنين".
واطلع الرئيس عون من وفد من فرقة "مياس" ترأسه مديرها نديم شرفان، على نشاطات الفرقة.
وهنأ الرئيس عون الوفد على "النجاح المتواصل الذي تحققه الفرقة على إسم لبنان، والذي أوصلها الى مراتب عالية على الصعيد الدولي"، معتبرا ان "انجازات الفرقة التي لا تزال حديثة العهد تبقى مدعاة فخر للبنان واللبنانيين وقد شكلت نموذجا فريدا يحتذى على الصعيد الدولي".
وإذ تمنى الرئيس عون للفرقة "دوام العطاء وإستمراية النجاح"، أثنى على "الإبتكار في التعبير الفني الذي يميز اعمالها، والروح الجماعية التي يعمل أعضاؤها بها ليشكلوا لوحة تعبيرية متكاملة".
على صعيد آخر، ابرق الرئيس عون الى رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان معزيًا بضحايا حريق منتجع "كرانس - مونتانا"، وجاء في البرقية: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ الحريق المأساوي الذي وقع في منتجع كرانس-مونتانا في الساعات الأولى من صباح رأس السنة الجديدة، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا وإصابة المئات من المحتفلين بالعام الجديد في بار "لو كونستيلاسيون".
إن هذه المأساة المروعة، التي حولت لحظات الفرح والاحتفال إلى مشاهد من الحزن والألم، قد آلمت قلوبنا جميعا، ونشاطركم وشعب سويسرا الصديق هذا الحزن العميق.
نتقدم إلى فخامتكم وإلى الشعب السويسري وإلى عائلات الضحايا بأصدق التعازي وأخلص المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلين الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
كما نثمن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ والطواقم الطبية في التعامل مع هذه الكارثة وإنقاذ الأرواح ومعالجة المصابين في ظروف بالغة الصعوبة".
