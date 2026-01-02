حنين غدار لـ جدل: لا اختلاف على لبنان بين ترامب ونتنياهو... والتصعيد في لبنان حتمي

أكدت كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى حنين غدار أن "لا اختلاف على لبنان بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو وهما على اتفاق على أن لبنان بحاجة إلى المزيد من العمل."



وفي حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أشارت إلى أن "الحرب مستمرة لكن على نطاق أخف،" قائلةً: "أعتقد أن هناك عدة أهداف تريد إسرائيل التخلص منها وهي صواريخ حزب الله الدقيقة ومسيرات وقياديين عسكريين في البنية التحتية العسكرية للحزب."



ورأت أن "إنعكاسات الموضوع الإيراني ستكون كبيرة علينا إن حدث أي تطور في المظاهرات وهناك ضوء أخضر لإسرائيل لضرب الصواريخ البالستية."



وأوضحت غدار أنه "لم يتم القول إنه تم إعطاء الضور الأخضر من قبل أميركا لإسرائيل لضرب الصواريخ البالستية الإيرانية رسميًا لكن هذا ما فُهم."



ولقتت إلى أن "التواصل بين اللبنانيين والإسرائيليين يحصل كل يوم وليس فقط في أميركا ويجب كسر هذا الـTaboo."



وقالت: "لبنان "بلوة" فمن له أطماع فينا؟ وسلامة إسرائيل الأهم بالنسبة إليها من أي أمر آخر."



واعتبرت أن "التصعيد الإسرائيلي في لبنان حتمي."