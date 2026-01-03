مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: تغذية بلدات المتن الأوسط من مصادر جبلية

أفادت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بأنها ستباشر "ابتداءً من اليوم بتغذية بلدات المتن الأوسط من بعض المصادر الجبلية، بعد تحسّن غزارة المياه نتيجة الأمطار الأخيرة".



وقالت في بيان: "يأتي هذا الإجراء بصورة موقتة بانتظار انحسار النسبة العالية للعكارة في مياه مصدر جعيتا الأساسي، والتي يُتوقّع أن تستغرق حوالي 24 ساعة. وعندها، سيعود برنامج التوزيع إلى وضعه المعتاد".



وأضافت: "تتقدّم المؤسسة باعتذارها من المواطنين عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا الإجراء، شاكرةً تفهّمهم وتعاونهم الدائم".