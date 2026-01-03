الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: تغذية بلدات المتن الأوسط من مصادر جبلية

أخبار لبنان
2026-01-03 | 06:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: تغذية بلدات المتن الأوسط من مصادر جبلية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: تغذية بلدات المتن الأوسط من مصادر جبلية

أفادت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بأنها ستباشر "ابتداءً من اليوم بتغذية بلدات المتن الأوسط  من بعض المصادر الجبلية، بعد تحسّن غزارة المياه نتيجة الأمطار الأخيرة".

وقالت في بيان: "يأتي هذا الإجراء بصورة موقتة بانتظار انحسار النسبة العالية للعكارة في مياه مصدر جعيتا الأساسي، والتي يُتوقّع أن تستغرق حوالي 24 ساعة. وعندها، سيعود برنامج التوزيع إلى وضعه المعتاد".

وأضافت: "تتقدّم المؤسسة باعتذارها من المواطنين عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا الإجراء، شاكرةً تفهّمهم وتعاونهم الدائم".

أخبار لبنان

بيروت

لبنان:

تغذية

بلدات

المتن

الأوسط

مصادر

جبلية

LBCI التالي
حزب الله استنكر العدوان الأميركي ضد ‏فنزويلا: الولايات المتحدة ما زالت تعيش جنون السيطرة والهيمنة
وزارة الأشغال تواصل تنفيذ إجراءات وقائية على الطرقات الجبلية التي تشهد جليدًا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-12-16

الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-24

المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ربيع خليفة للـ LBCI: مع الشح الذي نواجهه نحاول ضبط الهدر والتقنين ونعمل بحسب برنامج توزيع من ضبية الى بيروت وساحل المتن ونحاول التوزيع بالتساوي

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-24

المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ربيع خليفة للـ LBCI: يجب الحد من اعطاء تراخيص الابار العشوائية والاستفادة من مياه الامطار وحمايتها من التلوث ودعم البحيرات الجبلية والبرك الاصطناعية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-25

وزارة الطاقة والمياه تفتح باب الترشح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:53

افتتاح موسم التزلج في لبنان... إليكم الصورة من كفردبيان

LBCI
أمن وقضاء
07:50

مداهمات للجيش اللبناني في جبل محسن بطرابلس

LBCI
أخبار لبنان
06:48

حزب الله استنكر العدوان الأميركي ضد ‏فنزويلا: الولايات المتحدة ما زالت تعيش جنون السيطرة والهيمنة

LBCI
أخبار لبنان
05:22

وزارة الأشغال تواصل تنفيذ إجراءات وقائية على الطرقات الجبلية التي تشهد جليدًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:16

مسؤولون تنفيذيون بشركة النفط الحكومية الفنزويلية: الهجمات الأميركية لم تُلحق أضرارا بالمنشآت النفطية

LBCI
خبر عاجل
2025-12-29

السفير موسى ردًّا على سؤال حول التواصل مع حزب الله: نركز في تواصلنا مع جميع الافرقاء على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وهذا ما ننسّقه مع الشركاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
05:40

ترامب لنيويورك تايمز: ضربات فنزويلا نتجت عن تخطيط جيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

دقائق أنهت ثلاثة عشر عاما من حكم مادورو لفنزويلا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:53

افتتاح موسم التزلج في لبنان... إليكم الصورة من كفردبيان

LBCI
أمن وقضاء
07:50

مداهمات للجيش اللبناني في جبل محسن بطرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

دقائق أنهت ثلاثة عشر عاما من حكم مادورو لفنزويلا

LBCI
أخبار دولية
03:16

انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)

LBCI
أخبار دولية
13:26

الصراع السعودي - الإماراتي على الأرض اليمنية الى تفاقم

LBCI
أخبار دولية
13:24

من 67 و Labubu إلى فضيحة Coldplay… إليكم أبرز لحظات عالم الـ Pop Culture في الـ 2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الـ LBCI تكمل القصة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

إليكم الوظائف الأكثر طلبا لعام 2026...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الفضّة من أكثر الأصول ارتفاعًا…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:11

توقيف شخص بجرم الإخلال بالآداب العامة خلال حفلة رأس السنة في أحد المطاعم

LBCI
أخبار لبنان
23:49

بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة

LBCI
خبر عاجل
04:26

ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج فنزويلا والعملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية

LBCI
آخر الأخبار
15:40

آمال شحادة للـLBCI: الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن قرار بتوسيع العمليات على لبنان بما يشمل ضربات جوية وتوغلات وإجتماع مرتقب للكابينت لبحث خطة بهذا الخصوص وضعها الجيش

LBCI
خبر عاجل
13:51

معلومات للـLBCI: إخلاء سبيل الشيخ خالد السبسبي بعدما تم الإستماع لإفادته في مديرية المخابرات في قضية أبو عمر على أن يمثل مجددا أمام المحققين متى طلب منه ذلك

LBCI
أخبار دولية
03:16

انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)

LBCI
حال الطقس
03:03

عودة الإستقرار لأيام عدة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
01:00

زلزال يضرب المكسيك... قتيلان ومنازل مدمّرة (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More