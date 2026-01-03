الأخبار
حزب الله استنكر العدوان الأميركي ضد فنزويلا: الولايات المتحدة ما زالت تعيش جنون السيطرة والهيمنة
أخبار لبنان
2026-01-03 | 06:48
حزب الله استنكر العدوان الأميركي ضد فنزويلا: الولايات المتحدة ما زالت تعيش جنون السيطرة والهيمنة
استنكر "حزب الله" في بيان، "العدوان الإرهابي والبلطجة الأميركية ضد جمهورية فنزويلا، والذي استهدف العاصمة كاراكاس ومنشآت حيوية ومدنية ومجمعات سكنية، وخطف رئيس الدولة نيكولاس مادورو وزوجته، في انتهاكٍ فاضحٍ وغير مسبوق للسيادة الوطنية لدولةٍ مستقلة وللقانون الدولي ولمواثيق الأمم المتحدة بحججٍ واهيةٍ وكاذبة".
وقال: "يشكّل هذا الاعتداء تأكيداً جديداً على نهج الهيمنة والاستكبار والقرصنة الذي تمارسه الإدارة الأميركية من دون أي رادع ودليلًا صارخاً على استخفافها بالاستقرار والأمن الدوليين، وتكريساً لمنطق شريعة الغاب، وتفجيراً لما تبقى من هيكل النظام الدولي، وتجويفاً وتفريغاً له من أي مضمون يمكن أن يشكّل ضمانة أو أماناً للشعوب والدول".
وأضاف: "إن الولايات المتحدة الأميركية التي ما زالت تعيش جنون السيطرة والهيمنة، ولاسيما مع رئيسها الحالي، تواصل سياساتها العدوانية القائمة على إخضاع الدول والشعوب الحرة ونهب ثرواتها ومقدراتها، وقيادة مشاريع حروب تهدف لتغيير خرائط الدول. وهي إذ تدّعي زوراً أنها تنشر السلام في العالم وأنها تدعم الديمقراطية وحرية الشعوب في تقرير مصيرها، إلا أنها لا تلبث عن كشف وجهها الاجرامي الحقيقي، من أفغانستان إلى العراق واليمن وإيران، وصناعتها للإرهاب، ودعمها لربيبتها إسرائيل التي تتشارك معها السلوك الإجرامي والعدواني والاستعماري نفسه، فيما يلوذ المجتمع الدولي بصمتٍ مخزٍ، بدل أن ينتفض ويدق ناقوس الخطر رفضًا ولجمًا لهذه العدوانية والبلطجة الأميركية، حيث أن العدوان اليوم على فنزويلا يشكل إمعاناً في التهديد المباشر لكل دولة مستقلة ذات سيادة ترفض الهيمنة والخضوع".
وأكد "حزب الله" تضامنه الكامل مع فنزويلا، شعبًا ورئاسة وحكومة، في مواجهة هذه العدوانية والغطرسة الأميركية، التي ستسقط أمام إرادة الشعب الفنزويلي الحر، الذي رفض كل أشكال الهيمنة والاستعمار على أرضه، والذي انحاز دائمًا لقضايا الحق والمظلومين في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ودعا كل الدول والحكومات والشعوب والقوى الحرة في العالم إلى إدانة هذا العدوان، والوقوف إلى جانب فنزويلا وشعبها وحقها في الدفاع عن سيادتها واستقلالها بشكلٍ كامل.
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-10-13
ترامب في الكنيست: الولايات المتحدة تدعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح حزب الله وبناء دولة تعيش بسلام
أخبار دولية
2025-10-13
ترامب في الكنيست: الولايات المتحدة تدعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح حزب الله وبناء دولة تعيش بسلام
0
خبر عاجل
04:25
ترامب: الولايات المتحدة شنت ضربة ناجحة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها
خبر عاجل
04:25
ترامب: الولايات المتحدة شنت ضربة ناجحة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها
0
أخبار دولية
2025-12-02
وزير الدفاع الأميركي: الضربات ضد زوارق تشتبه واشنطن بتهريبها المخدرات "ما زالت في بدايتها"
أخبار دولية
2025-12-02
وزير الدفاع الأميركي: الضربات ضد زوارق تشتبه واشنطن بتهريبها المخدرات "ما زالت في بدايتها"
0
أخبار دولية
2025-12-18
فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث "العدوان الأميركي المستمر"
أخبار دولية
2025-12-18
فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث "العدوان الأميركي المستمر"
0
أخبار لبنان
07:53
افتتاح موسم التزلج في لبنان... إليكم الصورة من كفردبيان
أخبار لبنان
07:53
افتتاح موسم التزلج في لبنان... إليكم الصورة من كفردبيان
0
أمن وقضاء
07:50
مداهمات للجيش اللبناني في جبل محسن بطرابلس
أمن وقضاء
07:50
مداهمات للجيش اللبناني في جبل محسن بطرابلس
0
أخبار لبنان
06:14
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: تغذية بلدات المتن الأوسط من مصادر جبلية
أخبار لبنان
06:14
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: تغذية بلدات المتن الأوسط من مصادر جبلية
0
أخبار لبنان
05:22
وزارة الأشغال تواصل تنفيذ إجراءات وقائية على الطرقات الجبلية التي تشهد جليدًا
أخبار لبنان
05:22
وزارة الأشغال تواصل تنفيذ إجراءات وقائية على الطرقات الجبلية التي تشهد جليدًا
0
آخر الأخبار
06:16
مسؤولون تنفيذيون بشركة النفط الحكومية الفنزويلية: الهجمات الأميركية لم تُلحق أضرارا بالمنشآت النفطية
آخر الأخبار
06:16
مسؤولون تنفيذيون بشركة النفط الحكومية الفنزويلية: الهجمات الأميركية لم تُلحق أضرارا بالمنشآت النفطية
0
خبر عاجل
2025-12-29
السفير موسى ردًّا على سؤال حول التواصل مع حزب الله: نركز في تواصلنا مع جميع الافرقاء على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وهذا ما ننسّقه مع الشركاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة
خبر عاجل
2025-12-29
السفير موسى ردًّا على سؤال حول التواصل مع حزب الله: نركز في تواصلنا مع جميع الافرقاء على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وهذا ما ننسّقه مع الشركاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
05:40
ترامب لنيويورك تايمز: ضربات فنزويلا نتجت عن تخطيط جيد
أخبار دولية
05:40
ترامب لنيويورك تايمز: ضربات فنزويلا نتجت عن تخطيط جيد
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
دقائق أنهت ثلاثة عشر عاما من حكم مادورو لفنزويلا
تقارير نشرة الاخبار
07:45
دقائق أنهت ثلاثة عشر عاما من حكم مادورو لفنزويلا
0
أخبار لبنان
07:53
افتتاح موسم التزلج في لبنان... إليكم الصورة من كفردبيان
أخبار لبنان
07:53
افتتاح موسم التزلج في لبنان... إليكم الصورة من كفردبيان
0
أمن وقضاء
07:50
مداهمات للجيش اللبناني في جبل محسن بطرابلس
أمن وقضاء
07:50
مداهمات للجيش اللبناني في جبل محسن بطرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
دقائق أنهت ثلاثة عشر عاما من حكم مادورو لفنزويلا
تقارير نشرة الاخبار
07:45
دقائق أنهت ثلاثة عشر عاما من حكم مادورو لفنزويلا
0
أخبار دولية
03:16
انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)
أخبار دولية
03:16
انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)
0
أخبار دولية
13:26
الصراع السعودي - الإماراتي على الأرض اليمنية الى تفاقم
أخبار دولية
13:26
الصراع السعودي - الإماراتي على الأرض اليمنية الى تفاقم
0
أخبار دولية
13:24
من 67 و Labubu إلى فضيحة Coldplay… إليكم أبرز لحظات عالم الـ Pop Culture في الـ 2025
أخبار دولية
13:24
من 67 و Labubu إلى فضيحة Coldplay… إليكم أبرز لحظات عالم الـ Pop Culture في الـ 2025
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الـ LBCI تكمل القصة...
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الـ LBCI تكمل القصة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إليكم الوظائف الأكثر طلبا لعام 2026...
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إليكم الوظائف الأكثر طلبا لعام 2026...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الفضّة من أكثر الأصول ارتفاعًا…
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الفضّة من أكثر الأصول ارتفاعًا…
1
أمن وقضاء
11:11
توقيف شخص بجرم الإخلال بالآداب العامة خلال حفلة رأس السنة في أحد المطاعم
أمن وقضاء
11:11
توقيف شخص بجرم الإخلال بالآداب العامة خلال حفلة رأس السنة في أحد المطاعم
2
أخبار لبنان
23:49
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة
أخبار لبنان
23:49
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة
3
خبر عاجل
04:26
ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج فنزويلا والعملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية
خبر عاجل
04:26
ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج فنزويلا والعملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية
4
آخر الأخبار
15:40
آمال شحادة للـLBCI: الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن قرار بتوسيع العمليات على لبنان بما يشمل ضربات جوية وتوغلات وإجتماع مرتقب للكابينت لبحث خطة بهذا الخصوص وضعها الجيش
آخر الأخبار
15:40
آمال شحادة للـLBCI: الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن قرار بتوسيع العمليات على لبنان بما يشمل ضربات جوية وتوغلات وإجتماع مرتقب للكابينت لبحث خطة بهذا الخصوص وضعها الجيش
5
خبر عاجل
13:51
معلومات للـLBCI: إخلاء سبيل الشيخ خالد السبسبي بعدما تم الإستماع لإفادته في مديرية المخابرات في قضية أبو عمر على أن يمثل مجددا أمام المحققين متى طلب منه ذلك
خبر عاجل
13:51
معلومات للـLBCI: إخلاء سبيل الشيخ خالد السبسبي بعدما تم الإستماع لإفادته في مديرية المخابرات في قضية أبو عمر على أن يمثل مجددا أمام المحققين متى طلب منه ذلك
6
أخبار دولية
03:16
انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)
أخبار دولية
03:16
انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)
7
حال الطقس
03:03
عودة الإستقرار لأيام عدة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة
حال الطقس
03:03
عودة الإستقرار لأيام عدة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة
8
أخبار دولية
01:00
زلزال يضرب المكسيك... قتيلان ومنازل مدمّرة (صور)
أخبار دولية
01:00
زلزال يضرب المكسيك... قتيلان ومنازل مدمّرة (صور)
