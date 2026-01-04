جنبلاط أبرق الى رئيس الكونفدرالية السويسرية معزيا بضحايا المنتجع

أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى رئيس الكونفدرالية السويسرية غي بارميلان معزّيًا بالضحايا الذين سقطوا ليلة رأس السنة جرّاء اندلاع حريق في منتجعٍ للتزلّج جنوبيّ البلاد.



وقال جنبلاط في رسالته: "لقد أحزنني بشدّة فقدان أكثر من أربعين ضحية نتيجة الحريق، وأتمنى الشفاء العاجل ل 115 شخصًا آخرين ممّن أُصيبوا جرّاء الحادث".



وأضاف: "في هذه اللحظات العصيبة، أتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلات الضحايا والشعب السويسري".



