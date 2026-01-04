الأخبار
عودة: حياتنا ليست في نجاحاتنا وثروتنا ومركزنا بل في مقدار أمانتنا لوصايا الله
أخبار لبنان
2026-01-04
عودة: حياتنا ليست في نجاحاتنا وثروتنا ومركزنا بل في مقدار أمانتنا لوصايا الله
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس.
وبعد قراءة الإنجيل ألقى عظة قال فيها: "بين البداية والنهاية هناك جهاد وخدمة وسهر. يعلمنا يوحنا أن نهيئ الطريق للرب في قلوبنا، وبولس يعلمنا أن نثبت في هذا الطريق مهما طال. إنسان اليوم، الذي يعيش بين ضغوط الحياة وتسارعها، مدعو الى أن يكتشف أن الإيمان ليس هروبا من الواقع".
وأضاف: "إنه طريقة عيش متجذرة في الرجاء. بالإيمان يغلب الضعف والخطيئة، وبه يتغلب على التجارب والمحن، وفي ضوئه يقود حياته في المحبة والتضحية والعطاء والصلاة المستمرة. لذلك، في زمن يكثر فيه الكلام وتقل فيه الأصوات الصادقة، تقدم الكنيسة لنا صوت الرسول في البرية ككلمة حية موجهة إلينا الآن".
وتابع: "فدعوة كل منا أن يصير برية تستقبل الكلمة، وشاهدا للأمانة حتى النفس الأخير، لأن قيمة حياتنا ليست في نجاحاتنا وثروتنا ومركزنا بل في مقدار أمانتنا لوصايا الله، وفي حفظ إيماننا في هذا العالم المضطرب، وشهادتنا الحية بالأعمال. وحين يأتي إلينا ذاك الذي يعمد بالروح القدس، يجد فينا قلوبا مستعدة، وحياة تنتظر ظهوره بمحبة، فنشاركه مع القديسين فرح الملكوت الذي لا يزول".
