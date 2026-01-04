الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبلان: الحكومة مطالبة بإثبات أهليتها الوطنية لأنّ ما يجري على الأرض يضعها في عداد الأموات

أخبار لبنان
2026-01-04 | 05:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبلان: الحكومة مطالبة بإثبات أهليتها الوطنية لأنّ ما يجري على الأرض يضعها في عداد الأموات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قبلان: الحكومة مطالبة بإثبات أهليتها الوطنية لأنّ ما يجري على الأرض يضعها في عداد الأموات

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أنه يجب إنقاذ لبنان سياسياً، لافتا الى أن "الحكومة مطالبة بإثبات أهليتها الوطنية لأنّ ما يجري على الأرض يضعها في عداد الأموات".

وقال في بيان: "رغم أننا بلحظة فوضى دولية تقودها واشنطن وسط إذعان أوروبي يضع الأمم المتحدة بقلب النهاية المأسوية إلا أن العالم يتغيّر بسرعة لصالح تعددية دولية أكثر خطراً على امبراطورية واشنطن الثقيلة التي تمارس القوة على الضعفاء فقط، بدليل أن أميركا وأوروبا تعيشان أسوأ هزيمة في أوكرانيا منذ الحرب العالمية الثانية، ومشروع واشنطن وبروكسل هناك يجري دفنه بالقوة، وبطولات أميركا في فنزويلا أقرب للوهم من الحقيقة، وقلب الصورة هنا مهم للغاية، وأعني بذلك الحرب الإسرائيلية على إيران، لأن الحرب الإسرائيلية على إيران كانت مجرد ساتر لأخطر حرب أميركية أطلسية مفاجئة على إيران وانتهت برد مدمّر وفشل ذريع طال إسرائيل ما دفع واشنطن لتوسيط قوى مهمة بهدف وقف النار ومنع دمار تل أبيب، واليوم هيكل العالم أعقد بكثير من العراضات الأميركية، وهذا ما يجب أن تفهمه الجهات الرسمية بهذا البلد، لأنّ واشنطن تريد توظيف القرصنة التي اختطفت عبرها الرئيس الفنزولي مادورو بكل منطقة تعيش أزمة ثقة ومنها لبنان".

وأضاف: "المطلوب قيادة لبنانية شجاعة للتعامل مع القضايا الوطنية والسيادية بكل ثقة وثبات، ويجب على القيادة اللبنانية أن تتذكر أنّ إسرائيل رغم دعم الأطلسي الهائل لها فشلت بالتثبيت في أي قرية من قرى الحافة الأمامية رغم الحرب الطويلة والأشد تعقيداً وتحضيراً، والقضية قضية وطن يملك من القوة والإرادة الداخلية ما يحمي الخيارات الوطنية ويجب أن لا نفرّط بها، واللحظة لحماية لبنان من لعبة التفريط والإستهتار، والإنتخابات على الأبواب، ويجب إنقاذ لبنان سياسياً، والحكومة اللبنانية مطالبة بإثبات أهليتها الوطنية لأنّ ما يجري على الأرض يضعها في عداد الأموات.

أخبار لبنان

الحكومة

مطالبة

بإثبات

أهليتها

الوطنية

الأرض

يضعها

الأموات

LBCI التالي
أحوال الجالية اللبنانية في كاراكاس… الأفراد بخير والجميع في حال ترقب
عودة: حياتنا ليست في نجاحاتنا وثروتنا ومركزنا بل في مقدار أمانتنا لوصايا الله
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

المفتي قبلان طالب الحكومة بمواقف جريئة: ما نحتاجه اليوم وحدة وطنية في وجه إسرائيل وعدوانها

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-23

قبلان: الدولة مطالبة بأن تكون بحجم الضامن الوطني لا الإدانات الفارغة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-26

قبلان: نريد حكومة وطنية بحجم مصالح لبنان وأهله لا حكومة لوائح دولية

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-03

نائبة الرئيس الفنزويلي للتلفزيون الرسمي: نطالب بإثبات أن مادورو وزوجته على قيد الحياة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:22

معادلة دولية طرحت على الحكومة اللبنانية... (الأنباء الكويتية)

LBCI
صحف اليوم
00:11

تخوّف من أن تؤثر عملية إسقاط مادورو على سلوك نتنياهو... هذا ما قالته مصادر لـ"الأنباء" الإلكترونية

LBCI
أخبار لبنان
00:03

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 5-1-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-09-11

العماد رودولف هيكل استقبل لودريان... وبحث في سبل دعم الجيش

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-08

وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-14

البستاني لـ #جدل : ملف مستشفى دير القمر تم وبدأنا بالتوظيفات

LBCI
رياضة
2025-10-30

دوري "أن بي ايه": يوكيتش يسطّر رابع "تريبل دابل" في مستهل الموسم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:41

رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور

LBCI
أمن وقضاء
13:38

الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا

LBCI
أمن وقضاء
13:33

ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق

LBCI
أخبار دولية
13:30

اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه

LBCI
أخبار دولية
13:26

هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:40

أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
06:50

قوى الأمن: مفقود قاصر فُقد في محلّة الشيّاح

LBCI
حال الطقس
02:27

استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة

LBCI
خبر عاجل
12:59

أكسيوس: إستئناف المحادثات جاء نتيجة مباشرة لطلب من الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
12:34

حادثة في أعالي فاريا أدت إلى وفاة شاب

LBCI
خبر عاجل
12:58

أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات

LBCI
آخر الأخبار
13:59

مريضة في مستشفى الجبل - قرنايل بحاجة ماسة إلى دم من فئة O... للتبرع، التواصل على: 76022288

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

٢٤ ساعة غيرت كل شيء... كيف وصل مادورو من الحكم الى الإحتجاز؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More