الحاج حسن: إسرائيل تراهن على الضغط والابتزاز والموقف السياديّ يتمثل في وقف العدوان

شدد النائب حسين الحاج حسن على أنّ لبنان التزم بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار، بينما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الأراضي اللبنانية، “بدعم وإدارة أميركية مباشرة”.

واعتبر أنّ إسرائيل تراهن على الضغط والابتزاز، وأنّ كل من يظنّ أنّ التنازل أمام الأميركيين سيقابل بخطوة إيجابية فهو واهم، “لأنّ هذه السياسة لا تُقابل إلا بالمزيد من المطالب والتراجع".

وقال: “إنّ الموقف السياديّ الحقيقيّ يتمثل في وقف العدوان، انسحاب الجيش الإسرائيليّ من النقاط الخمس، إطلاق الأسرى، السماح بإعادة الإعمار، وإقرار استراتيجية دفاع وطنيّ”.

ودعا الحكومة اللبنانية إلى “التوقف عن تقديم التنازلات تحت الضغط".

ودان العدوان الاميركيّ على سيادة فنزويلا، لافتًا إلى أنّ "ترامب اعترف علنًا بأطماعه في النفط وثروات فنزويلا، ليتبين للعالم بأسره أن الكلام عن حرية الشعوب كذب أميركي وخداع".